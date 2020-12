Cecilia Moreau: "Abortos hubo, hay y habrá; por eso, tenemos que ver cómo podemos cuidar a las mujeres

"Se ha trabajado mucho en las reuniones informativas en 2018 y se ha trabajado en forma complementaria la semana pasada", aseguró la diputada y anticipó: "Mañana vamos a trabajar en algunos cambios que pueden ocurrir en el dictamen".En declaraciones a El Destape Radio, la vicepresidente del bloque del Frente de Todos expresó su confianza en que "tendremos media sanción de la ley de aborto esta semana" y también su convicción de que habrá "ley de aborto antes de fin de año, que es lo importante".En tanto, para la diputada, a diferencia de 2018, el debate actual en comisiones fue "menos agresivo", al sostener que "se rompió el tabú de que en el Congreso no se habla de determinados temas"."Abortos hubo, hay y habrá; por eso, tenemos que ver cómo podemos cuidar a las mujeres y las mujeres no pueden ser penalizadas por esa decisión", aseveró la diputada nacional.Ante una consulta sobre las críticas de la oposición respecto a la oportunidad de debatir el proyecto, Moreau dijo que "nunca es el momento para discutir estas cosas y el argumento de los que no quieren es que la Argentina no se transforme como sociedad","Siempre dicen que no es el momento. Pasó con el divorcio, con el matrimonio igualitario y pasa con aborto. Nunca es el momento para los que no quieren debatir", enfatizó.