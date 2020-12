Tras el escrache virtual de los "pro vida", un senador de JXC que estaba indeciso reveló que votará en contra del aborto

el senador de Juntos por el Cambio Juan Carlos Marino reconoció que hubo chances de que cambiara su postura negativa de 2018 pero adelantó que la mantendrá y votará en contra de la legalización del aborto

Marino había dicho que daría a conocer su posición, pero, por una cosa u otra, esa explicitación se había demorado. Ante esto, llegó la fuerte presión en las redes sociales: los "ProVida" realizaron el hashtag #MarinoVota2Vidas y comenzaron con la ya conocida presión que no pudo torcer los números en la Cámara de Diputados

Sugestivamente luego de ser violentamente escrachado a través de redes sociales,en el marco del tratamiento del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados., expresó esta mañana en un comunicado de prensa.Marino, que en 2018 votó en contra de la legalización del aborto, opinó que se trata de "un debate que no está saldado completamente en la sociedad" y recordó que en el Congreso se escuchó a "reconocidos abogados y médicos tanto a favor de una postura como de otra"."Agradezco a todas las personas y organizaciones con las que me reuní, por la responsabilidad y el respeto con que plantearon sus argumentos y posiciones. La legalización del aborto es una ley que divide las aguas y que no genera consenso unánime en ningún ámbito ni en la sociedad en su conjunto", expresó en el texto difundido a la prensa.El senador añadió que,, decidióa la que representa.El voto del senador de la oposición es uno de los que se contaban como posibles cambios en la nueva votación prevista para el 29 de diciembre en la Cámara alta.Allí aparecieron mensajes como:Entre otros mensajes de los diferentes usuarios, aparecieron otros discursos. "El corazón late, Marino. El suyo, el nuestro y el de los niños por nacer en el vientre de sus madres. Aborto irrestricto, mujeres rotas, selección de niños débiles según deseo del más fuerte. Negocio, conveniencia, ignorancia y opresión", expresó otro. Mientras que otra, le pidió: "Senador, usted como radical sabe que no hay mayor acto progresista que defender la vida. ¡Defensa con su voto la vida de todos los argentinos!". Por el momento, Marino se mantiene en silencio.