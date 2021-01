El año del único poder del Estado que no va a elecciones: la comisión para la reforma judicial, la muerte de Bonadio, la vigencia del Lawfare y el rol de los Supremos

La judicialización de la política o la política como judicial.Desde la fórmula de movilidad jubilatoria hasta el reordenamiento de los fondos de la Ciudad que Macri le había dado en perjuicio de la Provincia de Buenos Aires al ayuntamiento que conduce Horacio Rodríguez Larreta. Es tal el punto de judicialización que Lilita Carrió denunció al Presidente y el ministro de Salud por haber comprado una vacuna que a ella no le gustaba para afrontar una de las catástrofes sanitarias más duras de la historia reciente.el día 4 de febrero de este 2020. Lejos parece haber quedado con la pandemia y todo lo que fue pasando pero este. Con la muerte de Bonadio la suerte del fiscal Carlos Stornelli en la causa de espionaje ilegal que lleva Alejo Ramos Padilla en Dolores se complicó, como así también el papel de Martín Irurzun y su doctrina- desde la Sala II de la Cámara Federal.Pero si por algo estuvo fortalecida la oposición política. ¿El único fin? Disciplinar dirigentes políticos populares y encarcelar opositores. Si, en Argentina hubo y aún hay Lawfare mientras estas estructuras se mantengan vigentes.Ante este panorama pero sobretodo por la lentitud de algunos funcionarios que no funcionan, Alberto Fernández sacó a la cancha un movimiento que en principio parecía alentador que quizás quede destinado a la nada misma como fue la intervención de Vicentino avances contra exfuncionarios de Macri o mismo la revisión del show de prisiones preventivas del macrismod. Así los medios presentaron todo lo que refería a tocarle una parte del poder a la familia judicial. Esa que además de no ir a elecciones, tampoco paga impuestos.Otra de las discusiones más fuertes del ámbito judicial fue la revisión de los traslados realizados por el Gobierno de Macri en distintos puestos de la Justicia sin cumplir con los correctos requisitos para dicho proceso.. Dispuso además que se deberá tramitar el acuerdo del Senado que dispone la Constitución, y exhortó al Congreso Nacional a que dicte una ley que reglamente el traspaso de los magistrados y puedan así salvarse conflictos de poderes y de interpretación de las normas constitucionales que atañen a los jueces, sus designaciones y funciones.Por otro ladoal grupo familiar que fundó el difunto Franco en la explotación de peajes. Otro que tuvo problemas con la Justicia fue un segunda línea del macrismo, se trata de. Ese aparato de inteligencia ilegal y de espionaje fue dirigido por un alfil de Angelici desde una dirección de la Calle 25 de mayo en donde armaban los supuestos fundamentos legales del espionaje que nada tenía que ver con un organismo de inteligencia de la democracia.Por esta causa que empezó en manos del juez Villena y que ahora lleva adelante Juan Pablo Augé, además de un importante número de espías de la AFI,quien llevaba el área de Documentación de Casa Rosada y fue indicada como la encargada de recibir la información ilegal de inteligencia que llevaba adelante la AFI macrista. A la pobre Susana, que está con Mauricio hace años y hasta metió fotitos, le dijeron que no la conocíanEsa Mesa Judicial que tuvo hasta miembros en el fútbol sudamericano y a otros personajes que actuaron para perseguir opositores como los titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, los titulares de la CNV y los de la UIF, Mariano Federici y María Eugenia Talerico. Un manto de impunidad para los propios que a Laura Alonso como hizo con Aranguren al momento de decirle cómo romper la ley tampoco le importó.Con 8 votos a favor y 2 abstenciones, los consejeros giraron al Poder Ejecutivo la propuesta de continuidad del trámite para que el Farah retome su lugar en la Cámara Federal, puesto para el que concursó en su momento.Respecto a la discusión de fondo, Molea explicó que no se trata de un nuevo traslado sino de “un reintegro al ámbito en el que él (Farah) había concursado en el concurso 173”, que siguió todos los requisitos constitucionales. Tonelli, en cambio, citó el punto 8 del fallo de la Corte en el reclamo de los jueces Bruglia y Bertuzzi que mencionó que los jueces con traslado no debían volver a sus tribunales de origen hasta tanto no se cubrieran esas vacantes de traslado.. Y sentenció: “Me parece razonable que si no concursa, vuelva a la Cámara”.Entre otras novedades judiciales del cierre de año está la posibilidad de que el juez federal de Dolores,una magistratura determinante para cualquier elección porque es la que entiende en cuestiones electorales en la provincia de Buenos Aires, el distrito con más votos de la Argentina.En la audiencia de la Comisión del Senado también fueron analizados Sebastián Foglia y Ernesto Sebastián (que se postularon para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca), Mario Leal (juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán), Jorge Montoya (juez federal de Orán, en Salta), Pedro Pugliese (defensor público en Neuquén) y Verónica Vieito (defensora pública ante el Juzgado Federal de Mercedes).La Corte también dejó a cuentas el posible regreso a prisión de Amado Boudou quien recibió el beneficio de la prisión domiciliaria al comienzo del ASPO.. Ahora el juez Obligado debería definir dicha situación en la que las partes querellante ya recalcaron que se trata de una cuestión en beneficio de los hijos de Amado y que no hay argumento sólido para que vuelva a prisión.También se lo advirtió a los funcionarios del Frente de Todos y a sus legisladores: el que tenga miedo o no se anime que se busquen otro laburo.”, lanzó Cristina contra Lorenzetti. Antes había señalado a Horacio Rosati, mencionado el papel de Highton de Nolasco para perpetuarse en el cargo y le había repasado el CV en favor de las corporaciones que tenía Carlos Rosenkrantz, actual presidente del cuerpo, antes de que Macri lo asigne por decreto pasando por encima del Senado.“De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones.Sólo un Poder es perpetuo.Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.Si ese Poder…Además de ser perpetuo…Además de no ir jamás a elecciones…Además de tener la palabra final sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo…Si además de todo eso, ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno…Bueno… Si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas”