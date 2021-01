Gómez Centurión demandó ante la Justicia al Gobierno por el aborto legal y pide la inconstitucionalidad

ahora el ex candidato a presidente del partido NOS, ex carapintada y ex funcionario de Cambiemos Juan José Gómez Centurión presentó una demanda judicial contra el Ejecutivo nacional por la promulgación del aborto legal, con la idea de que sea declarada inconstitucional

Acabamos de presentar demanda contra el Poder Ejecutivo tras la promulgación de la ley inconstitucional de legalización del aborto. Vamos a defender la vida hasta las últimas consecuencias tal como manda nuestra carta orgánica y el año que viene en el Congreso derogaremos la ley. pic.twitter.com/CdFaPlYJ4T — Juan José Gómez Centurión (@juanjomalvinas) January 15, 2021

Empezaron las maniobras antiderechos que buscan impedir la voluntad democrática de la Argentina, ejercida a través del Congreso:El tal vez mayor representante de la decha local usó Twitter para contarlo: "Acabamos de presentar demanda contra el Poder Ejecutivo tras la promulgación de la ley inconstitucional de legalización del aborto"., aseveró el ex candidato, que supo ser funcionario de Mauricio Macri.En la presentación, sostiene: "En cumplimiento de la declaración de principios y bases de acción política que conforman el ideario e imperativo moral y ético del partido NOS en la provincia de Buenos Aires y la habilitación legal instruida en el artículo 1 de la ley 26.061, venimos en la representación invocada a promover formal demanda de inconstitucionalidad"."La Ley 27.610 regula en abierta contradicción con el plexo constitucional la interrupción voluntaria del embarazo a requerimiento libre y consentido de la mujer gestante y a la atención postaborto sobre pretextados compromisos internacionales asumidos por el estado argentino de adecuar la legislación interna a los estándares internacionales en materia de salud pública, derechos humanos de las mujeres y de identidad de género e invocando la finalidad de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible de mujeres", plantea la demanda.Ayer, en un acto desde el Museo del Bicentenario, el presidentepromulgó la ley de IVE y la propuesta de los 1.000 Días.No solamente Gómez Centurión apunta a voltear la normativa votada hace semanas por el Senado, sino también el macrismo, donde el ex militar se hizo conocido en la política. A través del diputado por San Juan, Marcelo Orrego, Juntos por el Cambio promueve un proyecto para que se derogue el aborto legal que se votó ampliamente en ambas cámaras y promulgó el presidente Fernández.