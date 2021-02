La junta electoral del Partido Justicialista oficializó la lista que encabeza Alberto

La lista ‘Unidad y Federalismo’ que encabeza el presidente Alberto Fernández para la renovación de autoridades en el Partido Justicialista (PJ) nacional fue oficializada anoche por la Junta Electoral partidaria, que asimismo rechazó la nómina postulada por el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá por "irregularidades en la presentación".Tras vencer el lunes el plazo de presentación de listas para conformar la nueva conducción del PJ que preside desde 2016 José Luis Gioja, la Junta Electoral publicó anoche sus resoluciones en el portal pj.org.ar.Con estas resoluciones, el panorama en las elecciones internas en el PJ nacional quedó totalmente despejado con una única lista oficial y, por lo tanto, no habrá acto eleccionario domingo 21 de marzo,Según la Junta, la lista de Alberto Fernández "no obtuvo objeción alguna", y cumplió con "todos los requisitos establecidos en el Reglamento Electoral y en las normas complementarias", ya que contiene "la cantidad de los cargos a elegir, en su totalidad son afiliados partidarios y posee como mínimo los 15 candidatos por las ramas de Juventud, Mujer y Gremial".destaca el organismo interno.Asimismo, la integración de la lista Unidad y FederalismoCon respecto a los avales de la lista, señala que "se encuentra avalada por 22.566 avales válidos, que representan el 5% de cada padrón de afiliados pertenecientes a las provincias de Tierra del Fuego, San Juan, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, Catamarca, Mendoza y Santa Cruz; estando además avaladas las candidaturas por los presidentes de los PJ de Tierra del Fuego, San Juan, Formosa, La Pampa, Catamarca, Mendoza, Santa Cruz y Buenos Aires", entre otros.En cambio, sobre la lista de ‘Lista Azul y Blanca 17 de octubre Fuerza Argentina", la Junta resolvió: "Tener por no presentada a la nómina que encabeza Alberto Rodríguez Saá por no dar cumplimiento a los requisitos formales y materiales exigidos por el Reglamento y normas complementarias que regulan el proceso electoral”.La nómina enviada por mail por el espacio de Rodríguez Saá tenía "ciudadanos que no se encuentran en su totalidad afiliados al Partido Justicialista” ya que “más del 50% denota la inexistencia de un vínculo partidario con nuestra fuerza política", aseguraron desde la Junta que está compuesta por todos los sectores del peronismo.destacaron desde el órgano partidario.