NéstorCumple, dirigentes, funcionarios y militantes recordaron al expresidente en el día que cumpliría 71 años

Hay algunos que, con firmeza, entraron a dar la batalla federal. Néstor fue uno de ellos, quizás el más convencido de que había que hacerlo. “Yo quiero un país federal y justo, en todos los rincones de la Patria”. Vamos a construir una Argentina distinta.#NestorCumple 🐧 pic.twitter.com/jc7Bj6NW6z — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) February 25, 2021

Néstor logró que nuestra generación volviera a creer en la política como herramienta de transformación y que millones de argentinos y argentinas recuperaran la esperanza y la dignidad.#NéstorCumple pic.twitter.com/tg5LM1nzIn — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 25, 2021 Hoy Néstor Kirchner cumpliría 71 años. Durante su mandato trabajó por la reconstrucción económica y productiva de nuestro país, en beneficio de todas y todos.



Desde diciembre de 2019 seguimos su ejemplo para hacer lo mismo en nuestra Provincia.#NéstorCumple pic.twitter.com/pwYaYdWYBJ — Verónica Magario (@magariovero) February 25, 2021

"No vine a sentarme en un sillón para hacer una presidencia de protocolo como les gusta a muchos. Me vine a jugar con todos ustedes por un país distinto", dijo y cumplió.



Siempre cumplió. ❤️#NéstorCumple pic.twitter.com/QRL51LUdql — Mariano Recalde (@marianorecalde) February 25, 2021 Hoy cumpliría años el Presidente que amplió nuestros horizontes, que nos fue corriendo el límite de lo que era posible y nos enseñó que no existen derechos que no se puedan conquistar

Nuestro mejor homenaje: seguir luchando por los ideales por los cuales dio su vida#NestorCumple pic.twitter.com/vq1u99Ir10 — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) February 25, 2021 Desde su llegada Néstor comenzó a escribir la historia, esa que nos robaron, la que quisieron desaparecer. Gracias a él, los Argentinos y Argentinas comenzamos a recuperar nuestra propia y verdadera identidad. Gracias por tu entrega y compromiso. Gracias por tu vida #NéstorCumple pic.twitter.com/ix7t5LzMYR — Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) February 25, 2021

❤️ | “Pueden seguir escribiendo, pero las convicciones de una generación que lo dio todo por un nuevo país siguen absolutamente firmes”.#NéstorCumple 🐧 pic.twitter.com/wKQvYtfF1B — La Cámpora (@la_campora) February 25, 2021

