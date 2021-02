Con críticas a la privatización de la vacunación porteña, exigen que Larreta y Quirós envíe las vacunas correspondientes a la SRT

(R) Según sostuvo el secretario general de ATE-SRT, Raúl Gómez, desde hace varios meses están reclamando un plan de vacunación que los incluya dado que la SRT fue declarada organismo esencial. “Hay muchos trabajadores y trabajadoras realizando tareas presenciales que se exponen diariamente al contagio. Nuestro organismo, ente que vela por la prevención, tendría que ser un ejemplo en este tema”, señaló.(r)El reclamo de Gómez va dirigido en primera instancia al ex Superintendente Gustavo Morón. Y al actual Superintendente Enrique Cossio. Asimismo,Remarcan que desde la jurisdicción comandada pory el ministerio de Salud a cargo de, se repartieron vacunas a entidades privadas como prepagas y ciertas obras sociales. “Consideramos que la vacunación no debe ser un negocio, sino un derecho, porque no se puede lucrar con la salud”, agregaron desde ATE-SRT.