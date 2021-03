Jorge Macri criticó las bolsas mortuorias que puso el PRO en Plaza de Mayo: "Feo, agresivo y triste"

Jorge Macri, intendente de Vicente López y primo de Mauricio, reprochó la actitud de colocar bolsas mortuorias en Plaza de Mayo con nombres referenciados al oficialismo. A su vez defendió la gestión de Larreta y negó que en la Ciudad de Buenos Aires hayan privatizado la campaña de vacunación.declaró Macri en una entrevista con Futurock sobre la vuelta de las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires.Sobre la marcha del sábado que fue convocada por el partido político que él integra consideró que. A mi lo que vi con las bolsas mortuorias no me gustó. Me parece que no construye nada", agregó el edil macrista.Por último afirmó de cara a las legislativas que "puede ser que tengamos que posponer un poquito las PASO pero no estoy de acuerdo en suspender ninguna elección" y adelantó que para 2023 "tengo el deseo de ser Gobernador de la Provincia de Buenos Aires".