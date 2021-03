Tras el rechazo al PAMI, Nación vuelve a ofrecer ayuda a Larreta por el fracaso en la vacunación a mayores de 80

la ministra de Salud Carla Vizzotti, en representación del Gobierno nacional, volvió a ofrecer asistencia a la Ciudad, como ocurrió antes de los hechos de hoy, al comunicarse con su par porteño, Fernán Quirós, para hablar sobre la situación en los tres centros de CABA que estaban para vacunar a los jubilados

La semana pasada, la titular de la obra social de los jubilados, Luana Volnovich, le había ofrecido 10 centros de vacunación propios a la Ciudad de Buenos Aires para inocular a los afiliados, como dijo la funcionaria en declaraciones periodísticas

Tras el desastre que se registró este martes por la mañana en los centros de vacunación porteño, con adultos mayores de 80 haciendo fila bajo el solo durante horas, sin asistencia, e incluso con jubilados descompuestos,Según trascendió, la funcionaria se contactó con el ministro de"para", ya que, este mediodía se vio un colapso en los tres centros ubicados en el Luna Park, en Boedo y en La Rural. Las imágenes que llegaron a las redes sociales daban cuenta de una falta de protocolo y de organización por parte del Ministerio de Salud de CABA.Según publicaron varios medios periodísticos -no los que tejen la protección mediática sobre Larreta-,. Demasiado tarde.Desde primera hora, los adultos mayores convocados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para vacunarse contra el Covid-19 forman largas filas bajo el sol y sin distanciamiento social por las demoras en el procedimiento de inmunización. Las principales quejas apuntaron a la superposición de turnos, falta de organización y de asientos en el emblemático edificio Luna Park, pero también en la sede de San Lorenzo.Sin embargo, el rechazo se realizó vía no evitar dar una respuesta. “Concentraron todo en un lugar cuando podíamos hacerlo en 10 a la vez”, argumentaron desde el PAMI.La desorganización en el Luna Park no se limitó a las afueras, sino que también adentro, de acuerdo a los múltiples videos y fotos que inundaron las redes sociales. Quirós decidió utilizarlo como vacunatorio para jubilados mayores de 80 años. Como consecuencia, ya navegan las redes sociales los pedidos de renuncia del funcionario, a quien Larreta quiere como candidato para las legislativas de este año.En la provincia de Buenos Aires, PAMI asiste al gobierno de Axel Kicillof con la vacunación en los centros de adultos mayores, en coordinación con los municipios. La campaña cubre las dosis a los residentes y a todos los trabajadores de los establecimientos, lo que cubre de una forma más integral a este factor de alto riesgo en la pandemia.Allí comenzaron a vacunar a adultos mayores de 70 años y luego lo ampliaron a los de más de 60. En la Ciudad, en cambio, esta campaña, que va a la par de la del personal de salud y docentes, incluye sólo a quienes tienen más de 80 años.La jurisdicción más rica del país per cápita incluso le había entregado vacunas a sanatorios privados, por lo que fue denunciado penalmente el jefe de Gobierno Larreta. A pesar de haber alegado que tomó la decisión para mejorar la distribución, entre las siete obras sociales no incluyó al PAMI, la que nuclea a la mayor cantidad de afiliados mayores de 80 años. Esto recién fue atendido por Quirós después de que Volnovich tuviera que alertarlo públicamente el 24 de febrero, ya que en los meses previos la Ciudad no la había siquiera contactado para coordinarlo. De todos modos, hoy comenzó la inoculación con el desastre visto y sin respuesta a la obra social de los jubilados nacionales.