15.03.2021 / Coronavirus

Desde Pasos de los Libres piden reforzar controles en la frontera ante la desbordante situación en el Sur de Brasil

La alarmante situación que atraviesa el país que preside Jair Bolsonaro genera preocupación en los municipios limítrofes de nuestro país como es el caso de Paso de los Libres en Misiones. El director del hospital San José explicó que pese a que no hay paso terrestre de la gente "todo Río Grande do Sul está con bandera negra y Uruguayana no tiene más camas".