Alberto rechazó las críticas del macrismo y remarcó, en torno a la deuda, que no se trata de no pagar sino de tener un plan de crecimiento

En una entrevista a C5N, el presidente Alberto Fernández aseguró que su antecesor, Mauricio Macri, "tendría que pedir perdón al país" por el "daño incalculable" que causó por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sostuvo, en este marco, que “el país quedó aislado cuando dejaron de prestarle plata y salieron corriendo al Fondo por un préstamo inusual en monto y en tiempo de repago".

Fernández apuntó a que el acuerdo con el FMI "sea sostenible", en una reestructuración a "tres o cuatro años, para darlo "por terminado". El mandatario explicó que los acuerdos stand-by "se pagan en poco tiempo, en cerca de tres años" y bregó por tener "facilidades extendidas" hasta "10 años".

Por ello, el presidente pidió a Macri que "se dé cuenta del desastre que ha hecho" al considerar que "no fueron errores, sino que hicieron lo que creían, aun a costa de postergar a la Argentina"."Estamos negociando con el Fondo" aseguró sobre ese endeudamiento y se refirió a las críticas hacia la vicepresidenta Cristina Fernández, a quien le endilgaron haber dicho que no se quería pagar, cuando "en realidad apuntó a que no sea un hecho" que "agobie" y "postergue".En ese marco, el presidente remarcó la idea de generar "un mecanismo de pago que se extienda lo más posible en el tiempo" y no se sufra "como sociedad" lo que se pague al FMI."Buscamos que se revisen estos términos y, por excepción de la pandemia, extender estos plazos", indicó Fernández, y aclaró que eso lo "debe resolver el directorio del Fondo"."El tema no es no pagar, sino tener un acuerdo que permita seguir con el plan económico de inversión y crecimiento", completó el mandatario.