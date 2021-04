Denuncian a Macri por instigación al delito y desobediencia de las nuevas restricciones contra el coronavirus

El expresidente y líder de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, fue denunciado este viernes por un fiscal de la localidad de Morón, tras las publicaciones que realizó en Twitter el exmandatario donde llamó a los intendentes bonaerense a "imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así".

Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 15, 2021

Declaré a la Educación servicio esencial en San Isidro pic.twitter.com/6K7tLQntSP — Gustavo Posse (@gustavoposse) April 16, 2021

La presentación fue realizada por Javier Ignacio Baños, Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia Nro. 1 del Departamento Judicial de Morón, ante la fiscalía general.“Sucintamente, el expresidente de la Nación Argentina realiza a través de la mentada red social un llamado público a los gobernantes municipales a que desobedezcan las decisiones adoptadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires”, apuntó Baños.El posteo que impulsó al funcionario judicial a presentar la denuncia, tuvo lugar en la red social de los 240 caractéres el 15 de abril, un día después de que el gobernador de la povincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificara la adhesión a las restricciones anunciadas por el presidente Alberto Fernández en el marco de la segunda ola de contagios."Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo", advirtió Mauricio Macri.“Es que, más allá que puedan no resultar de su agrado, todas las medidas que los Estados –el provincial y los municipales– adopten para hacer frente a la pandemia y que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, serán siempre limitadas temporalmente, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y por lo tanto legítimas y obligatorias”, repasó el fiscal de Morón.En sintonía con la postura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre el amparo que presentó ante la Corte Suprema de Justicia, para "garantizar la continuidad de las clases presenciales" en medio de la suba de contagios, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y su par de San Isidro, Gustavo Posse, se sumaron a la estrategia antirestrictiva."Esto está pensado para que el día lunes o martes a más tardar, vuelvan las clases presenciales", advirtió Posse en diálogo con TN.Por su parte, Jorge Macri, también elevó un amparo."Como gobierno tengo un poder que es la Justicia. No planteo una rebeldía, porque las normas están para ser respetadas. Voy a tratar de hacer lo que esté a mi alcance para garantizar que lo que no enferma, como las clases presenciales, continúe", expresó el jefe comunal bonaerense.