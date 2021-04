Larreta desoye a la Cámara Federal y ratificó la continuidad de las clases presenciales

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó este martes la continuidad de las clases presenciales, por lo que no acatará el fallo del juez federal en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari, quien resolvió que las escuelas debían permanecer cerradas.

"Con relación al fallo recientemente dictado por un juez de Primera Instancia de la Justicia Federal, y ante la opinión jurídica de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Airesque corresponde seguir acatando el fallo dictado por la Cámarade Apelaciones de la Ciudad hasta tanto el conflicto sea resuelto de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", señaló la administración porteña en un comunicado.La resolución del magistrado se dio como respuesta a la presentación realizada este lunes por el procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, en representación del Estado nacional, que dejó sin efecto la normativa dictaminada por Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo porteña."Admitir parcialmente la inhibitoria planteada por el ESTADO NACIONAL – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y, en consecuencia, con relación a las causas 108081/2021-0, 108437/2021-0 y 108441/2021-0 y sus incidentes, declarar la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, y disponer su remisión a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN por la vía originaria, haciéndose saber a la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y al Juzgado nº 1 de aquel fuero -según corresponda- que deberán instrumentar la remisión ordenada", detalló el falllo de Furnari dado a conocer en horas de la tarde.En tanto, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, señaló que "lo crea incertidumbre no es el fallo", sino el Gobierno porteño."Les pedimos mesura y volver a las decisiones sensatas", instó la funcionaria nacional en diálogo con IP Noticias. "El Gobierno de la Ciudad no puede hacerle caso a un juez y a otro no", continuó.Por su parte, el secretario gremial de UTE - CTERA, Eduardo López, confirmó un nuevo paro en la Ciudad para mañana miércoles. "Nos guiamos por la autoridad moral de los médicos y médicas y no por la políticos que están en campaña", repasó.