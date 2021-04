PAMI denunció irregularidades en la campaña de vacunación porteña

La directora de PAMI, Luana Volnovich, denunció este jueves irregularidades en la campaña de vacunación que se lleva adelante en la Ciudad de Buenos Aires.

No puedo creer lo que ven mis ojos. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos las heladeras llenas de vacunas contra el COVID; pero los puntos de vacunación, vacíos. Vine personalmente a ver qué estaba pasando.



"Para entender lo que pasaba nos pusimos a llamar a las personas que tenían "turno asignado". ¿El resultado? No salgo de mi asombro: personas que nunca se habían inscripto; personas fallecidas; personas que no sabían que tenían turno asignado y personas ya vacunadas", alertó la funcionaria en redes sociales.Los resultados del operativo que lideró Volnovich fueron develados tras la interrupción en las inoculaciones que se identificaron en los tres nuevos centro de vacunación que montó el PAMI en el distrito porteño para vacunar a más de 1200 por día."No puedo creer lo que ven mis ojos. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos las heladeras llenas de vacunas contra el COVID; pero los puntos de vacunación, vacíos. Vine personalmente a ver qué estaba pasando. Esto me hace dudar de toda la campaña de vacunación en CABA", continuó.En otro tramo, la titular de PAMI señaló que a pesar de contar el Gobierno porteño con los fármacos desde el lunes, "solo vino el 30% de la gente. 7 de cada 10 faltaron"."Saben cuántos turnos tenemos asignados mañana? Cero. Sí, cero. Y en la heladera cientos de vacunas", concluyó.