A pesar de la negativa de Larreta, Bullrich pidió medidas para el sector gastronómico porteño

La presidenta del PRO y referente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrcih, pidió este viernes un "plan urgente" de asistencia financiera de gastronómicos, comerciantes y artistas de la Ciudad de Buenos Aires.

La Boca está vacía. Gastronómicos, comerciantes y artistas necesitan urgente un plan: créditos blandos, quita de impuestos y aprovechamiento del espacio público. Hay que asegurarles una oportunidad en esta crisis. No podemos dejar morir a un icono de nuestra ciudad. pic.twitter.com/jKu8RPC2lG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 23, 2021

"Gastronómicos, comerciantes y artistas necesitan urgente un plan: créditos blandos, quita de impuestos y aprovechamiento del espacio público", señaló la exministra de Seguridad durante su visita en el barrio porteño de La Boca.A una semana de que hayan entrado en vigencia las nuevas restricciones por la segunda ola de contagios de coronavirus, Bullrich inisistió en que "hay que asegurarles una oportunidad en esta crisis"."Hay que asegurarles una oportunidad en esta crisis. No podemos dejar morir a un icono de nuestra ciudad", continuó.La iniciativa de la titular del PRO se contrapone con la visión del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien rechazó la puesta en marcha de medidas paleativas locales ya que, según consideró, las arcas porteñs cuentan con un "presupuesto limitado" y que "no pueden ser más audaces" en materia de emergencia "de lo que ya fuimos"."El gobierno de la Nación es el que tiene la maquinita de hacer dinero, nosotros no. El Gobierno de la Ciudad tiene un presupuesto limitado, no podemos ser mas audaces de lo que somos y ya fuimos", repasó el mandatario en diálogo con Radio con Vos.En tanto, desde el municipio bonaerense de Quilmes, la intendenta Mayra Mendoza, envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para eximir del pago de la tasa municipal de abril a los comercios gastronómicos, establecimientos deportivos en espacios cerrados, locales en shoppings y centros comerciales y salones de fiestas.Misma actitud tomó el municipio de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, entre otros distritos.