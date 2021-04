Fiscalas acusan al procurador Casal de emitir una resolución discriminatoria hacia las mujeres

El procurador interino herencia del macrismo,fue acusado tras aplicar una reprimenda pública contra trece fiscalas que once días atrás se habían reunido con el ministro de Justicia, Martín Soria, para plantear una agenda de reformas feministas mientras se discuten los cambios a la ley del Ministerio Público. Tras el accionar de Casal, as fiscalas advirtieron que se trataba de uny obtuvieron el respaldo de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la Procuración.Las denunciantes, un grupo de trece fiscalas nacionales y federales, habían sido recibidas por ely por el, para plantearles sus preocupaciones para que la reforma al Ministerio Público tuviera una perspectiva de género.Tal encuentro fue público, de manera que después de la reunión, la Presidenta del PROenviaron un correo electrónico a la Procuración denunciando que las fiscalas se habían intentado arrogar la representación del Ministerio Público al entrevistarse con Soria.Casal no dio lugar al pedido de sanción que hicieron Bullrich y Arietto, no obstante procedió a llamar la atención de las fiscalas que habían participado de la reunión de forma pública. Les dijo que su actitud podíasobre las opiniones del Ministerio Público, por lo que comunicó la resolución que involucraba a las trece funcionarias a la totalidad de fiscales y fiscalas --en lo que puede leerse como una clara reprimenda pública-. Les señaló también que de ahora en más,, que ocupa desde 2017 el cargo después de la salida forzada deLas letradas no se quedaron quietas y dieron su respuesta a la resolución, que describieron como “a sus derechos. En aquella respondieron a Casal que Soria también se había reunido conde la(AFFUN) y que este lunes recibió a los representantes de la Asociación de Magistrados., escribieron, deslizando la resistencia de Casal ante el avance sobre los derechos de mujeres y diversidades., precisaron las fiscalas., concluyeron el texto signado por las firmas de Gabriela Baigún, Mariela Labozzetta, Laura Belloqui, Cecilia McIntosh, Indiana Garzón, Josefina Minatta, Virginia Miguel Carmona, Cinthia Oberlander, Iara Silvestre, Ana Russo, María Schianni y María Hermida.La decisión de Casal fue criticada con dureza por organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la Procuración., dijeron desde las Mujeres Trabajadoras del Ministerio Público Fiscal (MPF).cuestionaron desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). "No --respondieron--. Ni con un fiscal que se reunió con el mismo ministro ni respecto a esos fiscales que acordaban sus dictámenes con Mauricio Macri".completaron desde la Junta Interna del MPF -- de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Mientras que desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju RA) sostuvieron que Casal intentaba ponerle un bozal legal a las fiscalas.interpelaron.Desde latambién sentaron posición frente a la denuncia de Bullrich y Arietto y respaldaron a las fiscalas frente a la reprimenda pública de Casal.dijeron.Asimismo, referentes de la Lista Celeste se sumaron al repudio a la resolución de Casal al remarcar queRespecto de lo acontecido la fiscalarefirió que, explicó en nota con FutuRock sobre el contenido de la denuncia recibida.En ese marco, Baigún aseguró que Casal“Jamás pasó”, remarcó la fiscala. Incluso, señaló queBaigún indicó entonces que “el trato con el Procurador siempre fue muy correcto”. Sin embargo, en esta oportunidad “el Procurador Casal nos prohíbe derechos básicos como el derecho a expresión a reunirse con las autoridades”. Sobre el encuentro, desatacó que “son cuestiones de género, solo nosotras sabemos cuáles son las que nos atañan”. Y completó:El lunes está previsto que se reactive en la Cámara de Diputados la discusión en torno a la reforma de ley del Ministerio Público. El ministro de Justicia es respaldado por importantes avales, incluyendo el de la defensora general,. Las asociaciones que se mostraban como intransigentes frente a la exigencia de los dos tercios para designar al nuevo procurador o a la nueva procuradora declararon que eso quedaba en el terreno de la política: Sin embargo,