En Córdoba, los médicos le piden a Schiaretti que restrinja la circulación ante la escalada de muertes y contagios

El presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba (Cmpc), Andrés de León, consideró hoy que para bajar los contagios de coronavirus "no queda otro camino que aumentar las restricciones de circulación".manifestó De León a radio Universidad y advirtió que "mientras la gente no cumpla con las medidas dispuestas y no restinga las actividades no esenciales, esto va a seguir siendo un caos".Asimismo, señaló que "no hay mucha conciencia instalada en la gente".", criticó.En ese sentido, dijo que los médicos están "hartos y muy cansados por el trabajo y por el comportamiento de la gente que no respeta los protocolos".Los últimos datos oficiales, actualizados anoche, detallan quepara adultos, el 40,7% del total disponible.Desde el inicio de la pandemia la provincia registra un acumulado de 221.582 casos, en tanto los fallecidos son 3.324 personas.