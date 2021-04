Larreta da marcha atrás y aseguró que acompañará las nuevas restricciones

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó este miércoles que acompañará las nuevas restricciones que anunciará el presidente Alberto Fernández para atenuar el impacto de la segunda ola de contagios de coronavirus.

Durante el encuentro que mantuvo el jefe de Estado con los gobernadores de la región centro y sur, el mandatario porteño destacó el plan Detectar que lleva a cabo el Ministerio de Salud; reconoció la tensión por la que atraviesa el sistema sanitario local conocupadas e hizo hincapíe en el efecto de las medidas que se pusieron en marcha con elen la limitación de la circulación.Además del líder de Juntos por el Cambio, estuvieron presentes vía zoom el gAsí, Fernández culiminó la ronda de reuniones con los jefes provinciales, tras repetir el esquema con los mandatarios del norte este martes,Durante su intervención, el Presidente remarcó que el epicentro de la pandemia, aunque alertó que el escenario epidemiológico también muestra preocupación en varios lugares del país."En este año aprendimos de la experiencia. El secreto es reducir la circulación. Hay que ver como nos ayudamos para hacer cumplir las restricciones", repasó el Jefe de Estado.Las medidas que entrarán en vigencia desde el próximo sábado 1 de mayo, no solo apuntarán a sumar cerrojos en la nocturnidad, sino que también restricciones para"El virus no sale a las 20 hs, el virus está todo el día. Hay que recordar que los cuidados deben estar de día también, hay que hacer esa tarea docente con la sociedad. Hay que reforzar los controles. Si estamos de acuerdo en restringir circulación me tienen que acompañar en el cumplimiento de las normas", enfatizó Fernández.Por su parte, el gobernador bonaerense,, advirtió que la Provincia"Hace 1 semana se estabilizan los casos y se redujo el ingreso a UTI., repasó.Kicillof volvió a insistir con presionar elpor el, al tiempo que rechazó habilitar el retorno de las clases presenciales,"Hay que buscar la forma de reducir la circulación. Las escuelas implican una movilidad muy grande, bajar la circulación implica bajar los contactos y los contagios. Hoy tenemos una urgencia: hay que liberar camas en los hospitales. Las decisiones que tomes Alberto en el AMBA vamos a acompañar", concluyó.La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, acordaron este miércoles "un mayor control en los ingresos a las estaciones terminales y en los distintos centros de transbordo" distribuidos por toda la ciudad de Buenos Aires.Los funcionarios analizaron además “la posibilidad de restringir, en determinados horarios, los accesos a la ciudad”, de cara a las nuevas medidas que podría implementar el Gobierno nacional en las próximas horas para hacer frente a la segunda ola de contagios de coronavirus.● Se acordó “un mayor control en los ingresos a las estaciones terminales y en los distintos centros de transbordo distribuidos por toda la Ciudad”.● Con el objetivo de optimizar los controles vehiculares y de transporte de pasajeros, por un lado, y encausar la circulación en los controles ya establecidos, por otro, “también se evalúo la posibilidad de restringir, en determinados horarios, los accesos a la Ciudad que se desprenden de la avenida General Paz”.● Asimismo, para una mejor articulación en la recepción de denuncias por incumplimiento, “se planteó la derivación de las llamadas recibidas al número 134, al sistema 911, que es monitoreado por la Ciudad y así poder actuar con mayor rapidez”.