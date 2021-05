Qué dice el DNU con las nuevas restricciones

El Gobierno oficializó este sábado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 287 por el cuál extendió las medidas sanitarias contra el coronavirus y agregó la clasificación de "alarma epidemiológica" de las regiones más castigadas por la pandemia.

La normativa publicada en el Boletín Oficial ratifica la suspensión de las clases presenciales para las localidades que presenten parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de "riesgo epidemiológico", al igual que las recomendaciones signadas por el Consejo Federal de Educación."Se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en el presente decreto o que se dispongan, dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas en las Resoluciones Nros. 364 del 2 de julio de 2020, 370 del 8 de octubre de 2020, 386 y 387 ambas del 13 de febrero de 2021 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, sus complementarias y modificatorias", detalla el texto firmado por el presidente Alberto Fernández y el conjunto de los ministros.En tanto se mantiene las prohibiciones en la circulación noctura a nivel nacional, la limitación horaria en el funcionamiento de los locales comerciales y la suspensión de actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas, entre otros puntos.a. Reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.b. Reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de DIEZ (10) personas.c. La práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados.Queda autorizada la realización de las competencias oficiales nacionales, regionales y provinciales de deportes en lugares cerrados siempre y cuando cuenten con protocolos aprobados por las autoridades sanitarias nacionales y/o provinciales, según corresponda.d. Actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas.e. Realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas.f. Cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y otros establecimientos afines, salvo que funcionen al aire libre.g. Locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) entre las VEINTITRÉS (23) horas y las SEIS (6) horas del día siguiente, salvo en la modalidad de reparto a domicilio; y también en la modalidad de retiro, siempre que esta última se realice en locales de cercanía.1. Centros comerciales y shoppings.2. Locales comerciales, salvo las excepciones previstas en el artículo 11 del decreto 125/21, entre las DIECINUEVE (19) horas y las SEIS (6) horas del día siguiente.3. Locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.), entre las DIECINUEVE (19) horas y las SEIS (6) horas del día siguiente, salvo en las modalidades de reparto a domicilio y también en la modalidad de retiro, siempre que esta última se realice en locales de cercanía.Entre las SEIS (6) horas y las DIECINUEVE (19) horas los locales gastronómicos solo podrán atender a sus clientes y clientas en espacios habilitados al aire libre.4. La práctica recreativa de deportes grupales de contacto en espacios al aire libreSe pordrán realizar las competencias oficiales nacionales, regionales y provinciales de deportes grupales de contacto en lugares al aire libre, siempre y cuando cuenten con protocolos aprobados por las autoridades sanitarias nacionales o provinciales, según corresponda.5. El funcionamiento de clubes, gimnasios y otros establecimientos afines.6. La restricción de circular establecida en el artículo 18 regirá desde las VEINTE (20) horas hasta las SEIS (6) horas del día siguiente.