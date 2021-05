Revelaron los informes de la AGN donde le advertían a Macri que se estaba endeudando para financiar la fuga

La Auditoría General de la Nación reveló que desde el año 2016 le advirtió al Gobierno de Mauricio Macri sobre elmeanismo de endeudamiento externo que estaba aplicando, direccionándolo a financiar la fuga de capitales. Este es uno de los puntos que sustenta la denuncia por administración fraudulenta que está llevando adelante en un punto la Procuración del Tesoro Nacional.El análisis de la cuenta de inversión 2016 que hizo la AGN señala: “Pero el organismo va más allá y asegura que “esos niveles de endeudamiento permitieron financiar el déficit de la cuenta de servicios y la formación neta de activos externos de libre disponibilidad”.Según publicó el diario Ámbito Financiero, la AGN detalla queEs por afirmaciones como estas que el Congreso todavía no aprobó ningún balance del gobierno de Cambiemos. El informe ya fue elevado a la Comisión Mixta Revisora de CuentaFuentes legislativas revelaron a Ámbito que hay un acalorado debate interno y que podría ser rechazado.Es incluso peor que el rechazo de un presupuesto. Institucionalmente, genera una crisis mayor porque se traduce en que hubo una legitimación previa de fondos que ahora no se sabe a dónde fueron a parar”, detalló a Ámbito una fuente de larga experiencia en los organismos de control.En la auditoría de gestión de endeudamiento bilateral se advierte sobre la falta de transparencia, confiabilidad y flujo de la información. Asimismo se insiste en la. En ese sentido cabe destacar que la información que no fue presentada ni registrada se incrementó con respecto a los años anteriores y que alcanzó al 20,1% del total.Del análisis de las cuentas del 2016 también surge que durante ese añoDesde el regreso de la democracia no hay antecedentes de un Gobierno que no haya conseguido aprobar ninguna rendición de cuentas.pero, según pudo saber Ámbito, los cuestionamientos serán aún más severo.