Coronavirus en Argentina: Las provincias que suspendieron las clases presenciales

La segunda ola de contagios de coronavirus sigue su ritmo en el país y nuevas provincias se sumaron a la suspensión de las clases presenciales como medida preventiva.

Al igual que Buenos Aires, con la extensión de la restricciones sobre el ciclo lectivo en los municipios que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Santa Fe y Entre Ríos se acoplaron al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 287."Tenemos 19 departamentos pero algunos lugares concentran los centros de internación, por lo cual una medición de camas a un lugar al que todos derivan va a dar alto, aunque los pacientes no les pertenezcan", advirtió el gobernador santafesino, Omar Perotti, este domingo al anunciar la adhesión a la normativa dictada por la Casa Rosada. De esta manera, los departamentos de Rosario y San Lorenzo suspendieron el dictado de clases presenciales.En el mismo sentido, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, decidió suspender la presencialidad en las escuelas del área metropolitana de Paraná (la capital provincial, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde), Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Colón y San José, desde este lunes 3 hasta el viernes 7 de mayo.En la región puntana, San Luis adoptó la modalidad presencial optativa: “Clases va a haber, serán virtuales o presenciales. Las escuelas garantizarán la virtualidad, si los padres quieren los envían a la escuela, si no quieren no”, indicó el gobernador Alberto Rodríguez Saá.En Neuquén, las localidades de Cutral Co y Villa Pehuenia aplicaron las mismas restricciones que el AMBA.Por su parte, la provincia de La Pampa, continuará con su estrategia de suspensión focalizada y temporal instrumentado a través de las "burbujas" sanitarias.Finalemnte, en las ciudades rionegrinas de Bariloche y Dina Huapi, el dictado de clases presenciales también quedó suspendido hasta el 13 de mayo. Santa Cruz aún mantiene en suspenso el fin de la modalidad virtual.