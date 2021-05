El intendente de Vicente López, Jorge Macri, aseguró este sábado que los "contagios y muertes siguen sucediendo y no por eso hay que suspender la presencialidad".

"Aunque uno escriba en un DNU, la movilidad no desaparece. Los contagios y muertes siguen sucediendo y no por eso hay que suspender la presencialidad", insistió el jefe comunal en diálogo con AM 750.Mientras la segunda ola empezó a mostrar signos de "estabilidad" tras el impacto de los cerrojos que aplicó la Casa Rosada, Macri advirtió que con la suspensión de las clases presenciales "los chicos terminan en lugares más precarios y sin aprender”.El intendente defendió además el amparo que presentó ante la Justicia en sintonía con la medida adoptada por la Ciudad de Buenos Aires: “Hicimos un planteo en la Justicia sobre las clases porque estamos convencidos de que lo presencial no genera un aumento de los contagios”.En este sentido, explicó que desde la intendencia cuenta con "la posibilidad de trasladar a los chicos que no tengan movilidad para ir a la escuela" aunque remarcó que "en Vicente López sólo el 14% que usa el transporte público".