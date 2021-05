Informe científico respalda a Alberto y deja sin argumentos a Larreta sobre las clases presenciales

En el marco de la Segunda ola de Covid-19 y con el aumento exponencial de contagios, el gobierno Nacional tomó la decisión de –a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)- asumir medidas de cuidado y prevención para la ciudadanía. Entre ellas se suspendieron las clases presenciales mientras que, el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, en complicidad de la Corte Suprema, mantuvo la presencialidad en las escuelas porteñas.

En un contexto de alta incidencia viral y con circulación comunitaria de variantes más contagiosas como B.1.1.7 (Reino Unido), P1 (Manaos) y el linaje C.37 (variante Andina), la escolaridad presencial conlleva mayor riesgo de contagio para niños, niñas, adolescentes y docentes en comparación con la escolaridad virtual.

", detalla el estudio realizado por investigadores del CONICET y varios institutos de la Universidad de Buenos Aires.Ahora un reciente estudio realizado por investigadores del CONICET y de diversos institutos de la UBA llegó a la conclusión que en contextos de fuerte circulación del virus, los informes demuestran que la interrupción de la presencialidad de las clases ayuda significativamente a disminuir contagios, y por ende internaciones y fallecimientos.El estudio fue realizado por el grupo de investigación del Instituto de Cálculos e Instituto de Ciencias de la Computación, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y CONICET titulado "El Impacto de la presencialidad escolar en los casos confirmados de COVID-19" y publicado en mayo 2021.El informe se basó en los datos de la situación epidemiológica de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, es decir parte del Área Metropolitana (AMBA) donde se visibilizó que las medidas restrictivas tienen efecto, aún en un contexto de aplicación no sistemática de las mismas. Aunque es dificultoso aislar variables en contextos complejos, la suspensión de la presencialidad es una de las medidas con mayor impacto verificado según datos de otros países.Frente a un inexorable avance del aumento de los casos positivos y, por ende, de las internaciones y decesos, con la sumatoria de la llegada del frío y la circulación comunitaria de las nuevas variantes de mayor contagiosidad - el cierre intermitente de los establecimientos educativos mostró ser una herramienta más que efectiva para la reducción de contagios en nuestro país y en los países analizados según el informe.La investigación se enfoca en un especial análisis sobre la efectividad de la virtualidad en la propagación del virus en el territorio del Conurbano bonaerense tomando en cuenta todas las líneas de evidencia presentadas.Según el análisis el mencionado efecto es aún más claro cuando se tiene en cuenta que. Por tanto los científicos coincidieron en queLa suspensión temporal de la educación presencial disminuye la circulación viral comunitaria y, aún en un contexto de casos a la baja, produjo una disminución más veloz y pronunciada de la cantidad de casos confirmados en el Conurbano. Este efecto fue claramente distinguible a pesar de que CABA y el resto de la Provincia de Buenos Aires, que no pasaron a educación virtual, no tuvieron un alto porcentaje de presencialidad durante la semana del 19/04 al 23/04.En un contexto de alta cantidad de casos, la suspensión temporal de la educación presencial en el Conurbano a partir del DNU presidencial disminuyó la circulación viral comunitaria y produjo una disminución más veloz y pronunciada de la cantidad de casos confirmados en el Conurbano en comparación con CABA y el resto de la Provincia de Buenos Aires, donde se mantuvieron las clases presenciales.Se observa que la decisión de reiniciar clases presenciales con el comienzo del ciclo lectivo a fines de febrero y principios de marzo en CABA y PBA se realizó con niveles de incidencia compatibles con la escolaridad presencial según los criterios utilizados en algunos de los países analizados. En el momento del decreto presidencial que determinó la suspensión temporal de la presencialidad en CABA y el Conurbano, la incidencia se encontraba muy por encima de los niveles máximos sugeridos para escolaridad presencial en los países analizados.Existe evidencia científica internacional indicando que la suspensión de la presencialidad escolar puede ser una herramienta efectiva para disminuir la circulación comunitaria del virus, en particular cuando es combinada con medidas complementarias de intervención no farmacológica.