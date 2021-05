Macri rompió la cuarentena obligatoria y recibió a Vidal en Los Abrojos

El expresidente Mauricio Macri violó una vez más las medidas sanitarias desplegadas en el marco de la pandemia de coronavirus y recibió este fin de semana a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en su quinta "Los Abrojos".

El encuentro entre los líderes de Juntos por el Cambio se dio a menos de una semana de que el exmandatario haya regresado de su viaje a Miami, Estados Unidos, luego de participar del foro "Defensa de la Democracia en las Américas"."Fue un encuentro familiar, sin comentarios políticos, pases de factura o rispideces, según afirmaron fuentes cercanas a los protagonistas de la cumbre", remarcó el diario La Nación de estrecha relación con el referente opositor.El episodio en Los Abrojos se suma a la polémica que se desató luego de que Macri haya revelado el lunes que recibió en la ciudad norteamericana la monodosis de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson."Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson", detalló en su cuenta de Facebook.La inoculación del expresidente contradijo una vez más su promesa al momento de ser consultador por si recibiría algún compuesto contra el Sars-Cov-2Semanas atrás, Macri afirmó que no se vacunaría "hasta que lo hiciera el último de los argentinos de riesgo".