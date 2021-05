Suspenden el feriado del 24 de mayo, ¿cómo queda el calendario oficial 2021?

El Gobierno nacional suspendió el feriado puente del próximo lunes 24 de mayo que se había pautada en el calendario oficial, para "desincentivar la circulación" como medida sanitaria en el marco de la lucha contra la pandemia de coronavirus.

Así la Casa Rosada desactivará el fin de semana largo que se había pautado a través del Decreto 947 del 26 de noviembre y que contó con el aval del Congreso de la Nación."La Ley N° 27.399 facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a fijar anualmente hasta TRES (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes", detalla la normativa.Con la eliminación del 24 de mayo, aún quedan vigentes el 8 de octubre y el 22 de noviembre, viernes y lunes respectivamente.1. Día del trabajador.Feriado inamovible13. Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (Id al-Fitr).Día no laborable25. Día de la Revolución de Mayo.20. Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.Feriado inamovible21. Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (17/06).9. Día de la Independencia.Feriado inamovible20. Fiesta del Sacrificio (Solo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el Articulo 3 de la Ley N° 27.399 - Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar)8. Año Nuevo Islámico (c).Dia no laborable (Solo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el Articulo 3 de la Ley N° 27.399 - Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar)16. Día del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (17/08).7 y 8. Año Nuevo Judío. Dia no laborable - (Sólo para habitantes que profesen la Religión Judía. Dispuesto por el Art. 2 de la Ley 27.399)16. Día del Perdón (b) - (Sólo para habitantes que profesen la Religión Judía. Dispuesto por el Art. 2 de la Ley 27.399)8. Feriado con fines turísticos.Feriado inamovible.11. Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12/10).20. Día de la Soberanía Nacional.Feriado trasladable22. Feriado con fines turísticos.8. Inmaculada Concepción de María.Feriado inamovible25. Navidad.