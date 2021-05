Rial pasó de condenar la "vacunación de privilegio", a anunciar que viaja a Estados Unidos para recibir la dosis contra el coronavirus

El periodista Jorge Rial anunció este viernes que viajará a la ciudad norteamericana de Miami para recibir la dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuide como pidieron. Me anote como pidieron. Espere cómo me pidieron. — JORGE RIAL (@rialjorge) May 14, 2021

Privilegio de casta. Si abuela espero como cualquier mortal. Por eso @mirthalegrand creó un imperio trabajando y se la admira. https://t.co/OgW2Drs1Tg — JORGE RIAL (@rialjorge) April 1, 2021

"Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini (Carlos) me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud", apuntó el conductor de A24, en referencia a las últimas declaraciones del produrador General de la Nación, quien aseguró "no arrepentirse" de haber recibido el fármaco contra el Covid-19 por fuera del cronograma oficial."Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuide como pidieron. Me anote como pidieron. Espere cómo me pidieron", continuó Rial vía Twitter.La postura del presentador se contradice con lo que había manifesto hace poco más de un mes, cuando calificó de "privilegio de casta" al nieto de Mirtha Legrands que también viajó a Estados Unidos para ser inoculado."Privilegio de casta. Si abuela espero como cualquier mortal. Por eso Mirtha Legrand creó un imperio trabajando y se la admira", acusó.