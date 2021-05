En el día Mundial de Internet el Gobierno ordenó a WhatsApp suspender las nuevas políticas de privacidad

La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores, a raíz de la denuncia de una usuaria, había dejado el antecedente de una imputación a la empresa Facebook Argentina SRL, por incluir presuntas cláusulas abusivas en las condiciones del servicio de la plataforma de mensajería WhatsApp.

Argentina conmemora el(por la fecha fundacional de la Unión Internacional de Correos, luego convertida en Unión Internacional de Telecomunicaciones) con el dictamen de una(CNDC).Según lo dictado por la CNDC. Ahora, mientras dure la cautelar, la CNDC investigará el uso que Facebook dará a los datos obtenidos de los usuarios de WhatsApp y que, se presume, podrían utilizarse con fines comerciales, según indicó la Secretaría de Comercio en un comunicado.Desde la cartera oficial indicaron que, agregó.Según establece el informe de la CNDC, Facebook e Instagram, con la información de que dispondrán, y articulando las tecnologías de procesamiento de información, podrían fortalecer su postura dominante en otros mercados como el de la publicidad on-line, convirtiendo la supervivencia de sus competidores no integrados casi en un imposible, y en última instancia logrando monopolizar el mercado en perjuicio del interés económico general.Entre los datos a recopilar se encuentran:de la Política de privacidad.indica la Secretaría de Comercio., explicó la Secretaría de Comercio.Y en otro orden señaló que “las condiciones de la empresa están redactadas en inglés, y presentan una traducción no oficial, por lo que no estaría brindando un contrato válido en el idioma oficial de nuestro país. Se suma la prórroga de jurisdicción, por la que el proveedor pretende arrogarse la facultad de elegir el tribunal competente en caso de conflicto, hecho expresamente prohibido por la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240), y la posibilidad de que la empresa pueda finalizar o modificar el contrato de manera unilateral según su propio criterio y sin establecer parámetro alguno, incluso hasta el punto de trasladar la obligación a las y los consumidores de notificarse de estos cambios, tomando al silencio de su parte como aceptación de la modificación contractual”.Por último indicó que “aun cuando el servicio de mensajería de WhatsApp parece gratis, no lo es. La información que el usuario entrega es extremadamente valiosa para las redes sociales, tanto que esa suscripción gratuita podría ser un acuerdo injusto y hasta ruinoso para el usuario”.