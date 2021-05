Procuración: mensaje de Alberto, blindaje del macrismo a Casal y qué cambios podría tener el proyecto

el oficialismo busque el dictamen favorable para llevar al recinto de la Cámara de Diputados la ley de la reforma del Ministerio Público Fiscal a la vez que prepara un plan B para conseguir aprobar la iniciativa sí o sí, el presidente Alberto Fernández envió un duro mensaje a Juntos por el Cambio, que ya se abroqueló - vía Zoom - en su postura de blindar al actual procurador interino Eduardo Casal y rechazar modificar la norma sin importar qué diga

Juntos por el Cambio se reunió "de urgencia" anoche luego de que el viernes el Frente de Todos decidiera avanzar en Diputados y decidió por Zoom rechazar el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el Gobierno. Las razones, de dos tipos: es "urgente" oponerse al tema pero el tema "no es urgente" y es un "intento de quedarse con la Justicia"

que el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales tenga siete miembros, con menos peso de la política en la decisión disciplinaria sobre los fiscales; el quórum para tomar decisiones continuará en 4 miembros, pero para tomar decisiones trascendentes serán necesarios los dos tercios de las voluntades; el Jurado de Concursos seguirá siendo como en la actualidad pero con sorteo público de quienes los van a componer; en caso de vacancia, el interinato no podrá ser superior a los 6 meses y será elegido por el Ejecutivo a propuesta de la Comisión Bicameral de Ministerio Público del Congreso, dos elementos que no lograría, por ejemplo, el macrista Casal; todo el pack de modificaciones estará atravesado por la cuestión de género, lo que redundará en que un 50% de la integración de cuerpos colegiados deba respetar la paridad, incluidos los concursos y la chance de interinato, que reduce la antigüedad en el cargo a 5 años para que puedan aplicar fiscales generales mujeres, que hoy son el 18% de toda la planta

A tan sólo horas del momento en que, mañana,se expresó enfático anoche en que "lo mejor que podría hacer" Juntos por el Cambio "después del daño" que causó al país cuando gobernada, uno de los líderes de ese espacio, sería "acompañar" a la actual administración a "salir del problema de Argentina"., sostuvo el mandatario en referencia al proyecto oficial de reforma del Ministerio Público Fiscal, que la oposición rechaza.Lo hizo consultado sobre el tema en el canal C5N, ocasión en la que recordó que la Argenina no tiene procurador general designado por las vías que demanda la ley "porque ellos persiguieron judicialmente a la procuradora, hicieron lo necesario para que renuncie y la amenazaron de mil modos". Claramente lo dijo en relación a Alejandra Gils Carbó, quien dejó ese cargo en 2017 luego de amenazas pública de Macri."Lo mejor que podrían hacer, después de tanta desvergüenza, es ayudar, es lo que yo más les pido después de que nosotros recibimos el país que recibimos, en las condiciones económicas y éticas que lo recibimos", dijo Fernández, al advertir que durante el gobierno de Macri "por primera vez en la historia el poder del Ejecutivo se movilizó para detener a opositores o desplazar funcionarios judiciales de cargos claves, como era un procurador, para instaurar un sistema que ellos entendían que les servía".Fernández dijo, sin embargo, que "sigue creyendo" que Argentina "necesita, y más en una pandemia, articular un diálogo razonable" entre sus fuerzas políticas, pero se mostró sorprendido por la postura de JXC de oponerse a iniciativas incluso antes de cononcerlas."Me impresiona: se oponen a las leyes antes de que yo las mande, igual que con las medidas", afirmó, y agregó que "el único acto que tienen por delante es acusarme de dictador y de que soy una suerte de ser autoritario que priva de libertad a la gente".En primer lugar, advirtieron que "su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo".En un breve comunicado conjunto titulado, el espacio opositor manifestó su "total rechazo" a la iniciativa del Poder Ejecutivo que se discute actualmente en el Congreso.Los jefes de JXC se reunieron, según hicieron trascender, luego de una solicitud de las cabezas de los bloques que integran el espacio en Diputados: el PRO Cristian Ritondo, el radical Mario Negri y Juan López, de la Coalición Cívica. Lo iban a hacer el martes, pero lo adelantaron al domingo a la noche por la decisión del FDT de tratar un proyecto de trabajarlo en comisión el martes.Participaron del Zoom cambiemita los titulares de bloque del Senado así como los presidentes de los partidos. También estuvieron"Lo rechazamos porque su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo", indicaron, al identificar la iniciativa como un "intento más de quedarse con la Justicia".Y concluyeron: "Sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto. Lo rechazamos porque una vez más quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar. Todos podemos dejar de ser libres con esta ley.Juntos por el Cambio, justamente, no sólo adelantó su Zoom por la fecha del tratamiento de mañana en comisión, sino también a sabiendas de que el FDT podría planificar modificaciones que le garantizasen éxito. O chances de conseguirlo.En concreto, la nueva ley de Procuración hará que el jefe de los fiscales de la Nación tenga el cargo por 5 años con posibilidad de renovarlo por un período y que su designación esté sujeta a la mayoría absoluta del Senado.Sin embargo, según publicó Ámbito, el oficialismo acordó "un paquete de modificaciones sustanciales" para que la iniciativa pueda ser aprobada en Diputados, donde al Frente de Todos no le alcanza con sus propios votos.Esos cambios serían:La idea del Gobierno, según el mismo artícul, es asegurar así el apoyo de la parte potable de la corporación judicial, lograr seducir a los bloques opositores no macristas y conjurar eventuales planteos de inconstitucionalidad del texto que llegó del Senado.El foco de persuación del FDT con estas modificaciones, más allá de lograr de beneplácito de un sector judicial que no milita el macrismo pero tampoco vota, está en. Ambos bloques suelen negociar con el oficialismo, y el primero tiene 11 legisladores mientras que el segundo mantiene 6.