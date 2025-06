Diputados: los temas que busca debatir la oposición en la sesión especial del 2 de julio

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión especial convocada para el 2 de julio, impulsada por distintos bloques opositores que buscan reactivar el Congreso con una batería de proyectos que quedaron en el tintero. Con el calendario legislativo comprometido por el receso invernal y tras una semana marcada por la detención de Cristina Kirchner, el intento apunta a forzar el debate de temas que, en su mayoría, siguen bloqueados en comisión.Entre los destacados figura el proyecto que establece los juicios por jurado, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional. Se trata de uno de los pocos que cuenta con dictamen y que tiene respaldo transversal, por lo que podría avanzar sin mayores obstáculos.También tiene dictamen previo la reforma a la ley 26.122 sobre Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), impulsada por el bloque Democracia para Siempre, que busca modificar un sistema “redactado a medida del hiperpresidencialismo”, según el presidente del bloque Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.“El objetivo es que deje de ser más fácil legislar desde el Ejecutivo que desde el Congreso”, argumentaron los impulsores del texto, que propone cambiar el funcionamiento actual, donde un DNU tiene vigencia mientras no sea rechazado por ambas cámaras. El proyecto, sin embargo, enfrenta el rechazo directo del oficialismo, que considera que recorta una herramienta clave para la gestión.Otro punto en agenda es la comisión investigadora del caso $LIBRA, trabada desde hace meses por la falta de acuerdo para designar sus autoridades. Para desbloquear la paridad en las votaciones, el bloque de Ferraro presentó una iniciativa que redefine el criterio de elección al proponer que, ante un empate, la presidencia quede en manos del bloque con mayor número de miembros. Para ser tratado, el texto debe pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por diputados afines al oficialismo, que hasta ahora han bloqueado el debate.El temario también incluye una serie de proyectos que proponen aumentar el financiamiento a las universidades nacionales y mejorar los salarios docentes. A pesar de haber sido vetado el año pasado, la oposición insistirá en reabrir la discusión. Las iniciativas deberán superar el filtro de la Comisión de Presupuesto, que lidera José Luis Espert, quien mostró reticente a aprobar propuestas opositoras.Otro capítulo sensible es el proyecto para declarar la emergencia sanitaria en el área pediátrica, con especial atención en la crítica situación del Hospital Garrahan. Aunque la Comisión de Salud ya dictaminó a favor, el expediente permanece frenado en Presupuesto y en la Comisión de Familia. Esta última, presidida por la radical Roxana Reyes, aún no logró reunir a los diputados necesarios para sesionar. Mientras tanto, los trabajadores del Garrahan volvieron a movilizarse esta semana y realizarán un nuevo paro el próximo miércoles.Sabemos que el oficialismo presiona a los gobernadores. Por eso, se dejó para el final del temario”, trascendió por fuentes legislativas.