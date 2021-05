La Ciudad analiza reforzar las restricciones y suspender las clases presenciales

La Ciudad de Buenos Aires acompañará las nuevas medidas que disponga el Gobierno nacional para hacer frente a la escalada de contagios de coronavirus, anticipó este lunes el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

"Si lo que vemos entre mañana y pasado la tendencia en ascenso sigue deberemos tomar más medidas. Sin duda estaríamos de acuerdo con más medidas si sigue aumentando la curva", confirmó el funcionario en diálogo con Radio La Red.De cara al vencimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 278 que impulsó la Casa Rosada, Quirós señaló que"una cosa es la cantidad de gente que se ve circulando y otra es qué hace la gente y a dónde va"."Si la gente no cumple protocolos, el problema no es la circulación. La circulación es un gran marcador, pero hay que saber desmenuzarla", amplió.Entre los posibles cerrojos a los que se amolde la adminsitración de Horacio Rodríguez Larreta, las clases presenciales sí encontraría esta vez el "shock" aunque desde la sede del Gobierno porteño advirtieron que sería con "un inicio y un fin".La medida que encendió un cortocircuito con el Frente de Todos ya tuvo su primer anticipo a medidados de abril cuando el mandatario porteño anunció el retroceso del ciclo lectivo de adultos y la "bimodalida" para secundarios."Todas las medidas tienen daño, hay que calibrarlo muy bien. Hace dos o tres semanas, estuvimos de acuerdo con las medidas tomadas sobre la nocturnidad. Hace cinco días la curva de la Ciudad dejó de descender. En los últimos tres días, hubo un aumento", alertó Quirós.La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva informó este lunes que la ocupación de las camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en la Ciudad de Buenos Aires trepa al 91,1%."La ocupación de camas en las provincias de Catamarca, Mendoza, Neuquén, y San Juan fue superior al 95%. Mientras que en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Corrientes, y Misiones fue del 90%. En el resto de las provincias la ocupacion de camas fue menor", indicó el relevamiento de la SATI del 14 de mayo.Si la Ciudad de Buenos Aires adopta el criterio de actividades permitidas que impulsa el Ministerio de Salud, al estar en una zona bajo "alerta epidemiológico", debería suspender:● centros comerciales y shoppings.● locales comerciales, salvo las excepciones previstas en el artículo 11 del decreto 125/21, entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente.● locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.), entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente, salvo en las modalidades de reparto a domicilio y también en la modalidad de retiro, siempre que esta última se realice en locales de cercanía.● Entre las 6 horas y las 19 horas los locales gastronómicos solo podrán atender a sus clientes y clientas en espacios habilitados al aire libre.● la práctica recreativa de deportes grupales de contacto en espacios al aire libre● Se podrán realizar las competencias oficiales nacionales, regionales y provinciales de deportes grupales de contacto en lugares al aire libre, siempre y cuando cuenten con protocolos aprobados por las autoridades sanitarias nacionales o provinciales, según corresponda.● el funcionamiento de clubes, gimnasios y otros establecimientos afines.● la restricción de circular regirá desde las 20 horas hasta las 6 horas del día siguiente.