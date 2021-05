El Senado bonaerense le dio pie a Kicillof para la compra vacunas contra el COVID

Desde el bloque del Frente de Todos destacaron la importancia del proyecto para adquirir vacunas contra el COVID y remarcaron el buen desempeño del plan de vacunación. En sesión especial pudieron conseguir los votos para el aval.

La iniciativa contó con el respaldo del bloque de Juntos por el Cambio, y facultará al Gobierno bonaerense, a través de los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete, “a adoptar medidas tendientes a la adquisición de vacunas durante la vigencia de la emergencia sanitaria, declarada mediante Decreto N° 132/2020, ratificado y prorrogado”.

Cabe destacar que, al día de hoy, en la provincia de Buenos Aires, se aplicaron 4.012.299 dosis, divididas entre 3.228.595 personas que recibieron una y 783.704 que recibieron las dos.

El presidente del bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos,expresó: “Esta pandemia nos ha mostrado la inviabilidad de un sistema económico y político mundial en el que los países ricos adquieren más vacunas de las que necesitan, mientras otras naciones aún no han podido acceder ni a una sola dosis”.En esa misma línea, el senador Franciscotambién resaltó que “el programa de vacunación está siendo ejecutado por mujeres y hombres de cada uno de nuestros territorios. Y me animo a decir que en el 90% de los casos no tienen participación político- partidaria. Por lo tanto, se trata de una decisión política que está siendo acompañada porque hay un empuje de la mayoría de los y las bonaerenses para salir de esta situación que nos afecta a todos”.Finalmente, también se rindió homenaje al ex ministro de Transporte, quien falleció el pasado 23 de abril en un accidente de tránsito. El senador Gustavo Traverso hizo uso de la palabra para expresar: “Quiero hacer un homenaje por lo que fue como persona, como militante, como intendente, como legislador y ministro de un gobierno democrático. El máximo cargo al que accedió un juninense”, recordó el legislador.