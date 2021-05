Lula confirmó que será candidato a la presidencia en 2022

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves que competirá por el ejecutivo del país vecino en las próximas elecciones generales de 2022.

"Seré candidato contra (Jair) Bolsonaro. Si estoy en la mejor posición para ganar las elecciones y gozo de buena salud, sí, no lo dudaré", señaló el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en diálogo con la revista francesa Paris Match. Da Sila consideró que su paso por el Palacio de Planalto permitió a Brasil posicionarse como un "actor importante en el escenario mundial"."Creo que fui un buen presidente. Creé fuertes lazos con Europa, América del Sur, África, Estados Unidos, China, Rusia. Bajo mi mandato, Brasil se ha convertido en un actor importante en el escenario mundial, en particular creando puentes entre América de el Sur, África y los países árabes, con el objetivo de establecer y fortalecer una relación entre los países del hemisferio sur y demostrar que el predominio geopolítico del Norte no era inmutable”, repasó.En abril, la Corte Suprema decidió revocar las condenas impuestas contra el exmandatario en el marco de la Operación Lava Jato. El pleno confirmó la decisión del integrante del máximo tribunal, Edson Fachin, quien consideró a la Justicia Federal de Curitiba de "incompetente" para investigar a Lula.De acuerdo al último relevamiento de Datafolha, el líder del PT se impondría por más de 20 puntos de diferencia en un escenario de ballotage ante el actual presidente Jair Bolsonaro.