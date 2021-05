Nuevo récord de contagios: Se registraron más de 41 mil casos de coronavirus

El Ministerio de Salud informó este jueves 41.080 nuevos casos de coronavirus y 551 muertes registradas en las últimas 24 horas.

En otra jornada de crifras récord y en medio de la segunda ola de contagios, los positivos acumulados desde el inicio de la pandemia ascienden a 3.663.215, mientras que 76.135 es el total de víctimas fatales.La ocupación de las camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) siguen bajo tensión: en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) trepa a 77,5%, en tanto que a nivel nacional se ubica en 76,2%.La provincia de Buenos Aires volvió a encabezar el ranking de jurisdicciones más azotadas por el Covid-19 con 15.550, sin embargo el escenario epidemiológico de Córdoba vuelve a mostrar número en rojo con 4.933 contagios reportados este jueves.De acuerdo a cifras oficiales, el 50% de las camas críticas que dispone el distrito ya se encuentran ocupadas, con casi 1.800 pacientes activos internados en las UTI, mientras que los hospitales de algunas localidades ya no cuentan con disponibilidad.“No se puede negar la realidad y la sugerencia del Gobierno nacional. Si no se oficializa la suspensión de clases presenciales la realidad va a darnos una cachetada”, advirtió este miércoles el titular de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba (UEPC), Juan Monserrat, y agregó: “No se puede negar la realidad y la sugerencia del Gobierno nacional para bajar los casos, por más que no le guste al Gobierno de Córdoba. Muchos padres no mandan a los chicos a la escuela, otras localidades tuvieron que volver a la virtualidad por el aumento de casos”.El Gobierno nacional anunció un nuevo cronograma de arribo de vacunas contra el coronavirusEn junio se sumarán dos millones de dosis del fármaco chino Sinopharm, que se continurán al mes siguiente, con otros cuatro millones, lo que permitirá culminar con la campaña de inoculación en todas las personas de riesgo y avanzar con pacientes de 50 años e incluso franjas menores.Además, también se prevé la llegada de al menos tres millones de compuestos provenientes de Estados Unidos y México de la vacuna Oxford-AstraZeneca y al menos dos millones más de Sputnik, desde Moscú, Rusia.