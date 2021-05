Vizzotti: "Tanto desde Pfizer como desde el Gobierno tenemos mucha expectativa en los próximos acuerdos que podamos tomar"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, ratificó este viernes que tanto desde el laboratorio Pfizer como desde el Gobierno nacional tienen "mucha expectativa en los próximos acuerdos que podamos tomar".

"Tanto desde Pfizer como desde el Gobierno tenemos mucha expectativa en los próximos acuerdos que podamos tomar. Desde el principio tenemos la voluntad de firmar y de hallar soluciones a las barreras", enfatizó la funcionaria en diálogo con Radio Con Vos.La titular de la cartera sanitaria insistió que el contacto con el laboratorio norteamericano "nunca se cortó", escenario que había sido postulado por el presidente Alberto Fernández este jueves en diálogo con Pedro Rosemblat."Las condiciones iniciales que nos puso Pfizer comprometían al país de forma desmedida. Tiene problemas en Europa y cumplió parcialmente en Latinoamérica; claramente había que acumular vacunas en EEUU y no podían salir", apuntó el mandatario.Vizzotti también se hizo eco de la denuncia que impulsó la titular del PRO, Patricia Bullrich, sobre supuestas coimas que imposibilitaron la firma."Hay un límite. No podíamos permitir que se hable así de Gines (González García) ni de ninguno de los que participamos de las negociaciones de las vacunas", amplió la funcionaria, quien además señaló que "uno puede disentir", pero "todo tiene un límite"."Decir que hubo coimas, como si no primara el interé por la salud pública, es algo que no se puede permitir", reiteró.En otro tramo, la ministra de Salud dio más detalles de la misión de evaluación que encabeza junto con la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, en Cuba para avanzar con un proyecto de producción del fármaco de BioCubaFarma con participación Argentina."Tuvimos una reunión muy productiva en Cuba junto a BioCubaFarma. Además de estar terminando con la fase 3 están llegando al millón de vacunados".Finalmente Vizzotti hizo hincapié que "la oportunidad con Cuba consiste en importar vacunas de ese país para luego formar parte de su producción".