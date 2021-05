Covid: Así continúa el confinamiento en la Ciudad desde el próximo lunes

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este viernes el ingreso a una nueva etapa de confinamiento por Covid 19 desde el próximo lunes 31 de mayo, con el retorno de las clases presenciales y el funcionamiento de comercios en horarios más ampliados.

"De acuerdo al DNU nacional, las restricciones actuales continúan el fin de semana. A partir del lunes vamos a volver al esquema que regia el viernes 21", apuntó el mandatario porteño en conferencia de prensa.A pesar de no cumplir con las recomendaciones básicas que dictó el Ministerio de Salud nacional sobre los indicadores epidemiológicos, Larreta insistió en que "las escuelas volverán a abrir sus puertas"."Los jardines maternales, los niveles inicial y primario y las escuelas especiales van a retomar la presencialidad total, todos los días. Son los chicos que más necesitan la sociabilización, el contacto cara a cara", enfatizó.Además, la Ciudad ampliará los horarios comerciales para locales y rubros no esenciales, al igual que la circulación."La circulación general vuelve a estar restringida de 20 a 6, los bares y restoranes vuelven a atender en mesas al aire libre hasta las 19 y después sólo haciendo delivery o retirando la comida en el lugar. Los comercios esenciales van a volver a abrir hasta las 19. Vuelven los deportes y las ceremonias religiosas, sólo hasta diez personas y siempre al aire libre", detalló.Entre otras de los anuncios, el jefe de Gobierno porteño puntualizó los paquetes de asistencia económica para los rubros "más golpeados por la pandemia".● Eximición de Ingresos Brutos a los gastronómicos por tres meses.● El sector hotelero estarán beneficiados por una eximición de ABL por seis meses, medida que la Legislatura deberá aprobar para sumar a gimnasios, salones de fiesta y salones culturales.● En tanto, el Banco Ciudad continuará con su línea de créditos subsidiados para las pymes."Con las medidas que tomamos logramos disminuir la movilidad en la Ciudad significativamente. Los viajes disminuyeron 30% y bajaron los ingresos a la Ciudad en un 35%. Cada persona que no se movilizó ayudó a bajar el riesgo de contagio. Vamos a seguir en esa línea", concluyó el mandatario.