Luego de hacerlo en Miami, Macri dijo que cumplió la promesa de no vacunarse

El ex presidentebrindó una entrevista conen la que dejó insólitas declaraciones, y en la que aseguró que cumplió su promesa deR)Cuando Juana Viale le consultó sobre por qué se vacunó cuando había prometido no hacerlo, el ex mandatario, dijo: "Lo ratifico".(R)se excusó Macri.Más allá de su promesa incumplida, el líder del PRO aprovechó para criticar la gestión del gobierno en la vacunación, pese a que este domingo ya se superaron las 12 millones de dosis aplicadas., sostuvo.