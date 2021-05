A pesar del DNU que impide la presencialidad, CABA, Córdoba y Mendoza retoman las clases en las escuelas

Pese a la grave situación sanitaria que atraviesa el país en medio de la segunda ola dey cuando todavía no se refleja visiblemente el efecto del confinamiento estricto de los últimos nueve días en el nivel de contagios registrados, lay las provincias deresolvieron ignorar la disposición del Gobierno Nacional y retomaron hoy las clases presenciales bajo distintas modalidades. En Corrientes en cambio, donde estaba en la duda de mantener la virtualidad o reabrir las escuelas, finalmente primó la cautela y seguirán por ahora bajo la modalidad de educación a distancia.El jefe de gobierno porteño,, anunció la semana pasada el. El resto de los estudiantes de la secundaria van a cursar de forma virtual, al igual que las escuelas para adultos, las terciarias y los Centros de Formación Profesional.Por su parte el gobernador cordobésdispuso que, en línea con la CABA,. En tanto, el nivel, con excepción de aquellas localidades o conglomerados urbanos con más de 30.000 habitantes donde se mantendrá la virtualidad.El gobernador macrista de Mendoza,dispuso. Frente a la gravedad de la situación y el número elevado de casos por coronavirus, así como la alta ocupación de camas de terapia intensiva, el gobernador correntino Gustavo Valdés dio finalmente marcha atrás con su idea de sumarse a la corta lista de gobernadores díscolos y dispuso continuar con las restricciones impuestas en el último período de aislamiento nacional.Para hacer caso omiso del DNU firmado por el Presidente, Ciudad, Córdoba y Mendoza se valieron del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dio la razón al gobierno dey que afirmó que cada provincia tiene potestad para definir la modalidad en que se impartirán las clases en su territorio.Por su parte los gremios docentes de lay de lamanifestaron su desapruebo al incumplimiento del DNU nacional por parte de esas administraciones y responden con paros y desacato por el riesgo de contagios que implica la presencialidad para la comunidad educativa.Docentes nucleados enrealizan hoy una jornada de paro que incluirá una concentración y conferencia de prensa frente a la sede del Gobierno porteño, en rechazo al dictado de clases de manera presencial en el nivel inicial y primario en la ciudad de Buenos Aires en el contexto de la pandemia.En tanto losde distintos gremios resolvieron no acatar la decisión del Gobierno provincial de retomar las clases presenciales en el marco de las nuevas disposiciones sanitarias que rigen desde hoy, aunque sí lo harán de manera virtual., sostuvo el secretario gremial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Oscar Ruibal, quien aclaró que la decisión de su gremio "no se trata de una medida de fuerza. Lo que hemos resuelto es dictar clases pero con modalidad virtual y no presencial".