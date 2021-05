La Ciudad habilitará la vacunación para mayores de 18 años con comorbilidades

La Ciudad de Buenos Aires habilitará este martes el registro de turnos web para recibir la vacuna contra el Covid - 19 en jóvenes y adultos mayores de 18 años con comorbilidades.

Se trata de un nuevo paso en la campaña de inoculación, instancia que se acoplará a la que se lleva adelante en la provincia de Buenos Aires con el mismo grupo de riesgo.Las inscripciones (habilitadas desde mañana martes 1 de junio) se llevarán a cabo desde el sitio oficial www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/vacunacion-covid-19 1) Ingresá al formulario web de empadronamiento y completá tus datos o los de la persona que requiera la vacunación. Te enviarán un link a través de un mail, SMS o WhatsApp para que elijas un turno cuando haya disponibilidad de vacunas en la Ciudad.Recordá que el día del turno vas a tener que presentar una constancia o documento que certifique la existencia de la enfermedad crónica o condición de riesgo.Es importante que prestes atención a las vías de comunicación que declaraste en el formulario, y que revises la casilla de Spam o correo no deseado de tu correo electrónico.● Obesidad (índice de masa corporal (IMC) mayor a 35 kg/m2).● Enfermedad cardiovascular (insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar). Esta etapa no incluye como condición de riesgo la hipertensión arterial sin enfermedad cardíaca.● Enfermedad respiratoria moderada o grave (enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave).● Diabetes● Enfermedad Renal Crónica (incluído personas en diálisis crónica).● Cirrosis● Personas con Inmunosupresión adquirida.● Personas con trasplante de órganos sólidos y personas en lista de espera para trasplante.● Personas con Síndrome de Down.● Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad activa (menos de 1 año desde el diagnóstico, tratamiento actual o haber recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 12 meses, enfermedad en recaída o no controlada).● Tuberculosis activa (casos nuevos o recaída, diagnosticados en los últimos 12 meses).● Discapacidad intelectual y del desarrollo (que inhabilite las capacidades individuales de ejecutar, comprender o sostener en el tiempo las medidas de cuidado personal para evitar el contagio o transmisión de Covid 19; y/o se encuentran institucionalizados, en hogares o residencias de larga permanencia; y/o requieran asistencia profesional domiciliaria o internación domiciliaria).