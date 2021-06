Clases en el país: ¿Qué provincia mantiene la virtualidad y cuál avanzó con la presencialidad?

El Ministerio de Educación presentó este lunes a través del Consejo Federal de Educación (CFE) el estado de situación de la presencialidad en las clases en las 24 provincias del país para la semana de entre el lunes 31 de mayo y el viernes 4 de junio.

"La presencialidad no es una cuestión de deseo, sino que está vinculada a aspectos epidemiológicos y sanitarios. Hemos construido consensos que establecen la prioridad de la presencialidad con protocolos y cuidados en zonas de bajo, medio y alto riesgo, y se ha tomado la decisión de suspender solo en aquellos territorios o mínimas unidades geográficas que se encuentren en alarma o alerta epidemiológica", enfatizó el titular de la cartera educativa, Nicolás Trotta.El funcionario aclaró además que "suspender la presencialidad no implica suspender la escolarización" porque las clases "continúan a la distancia a través de diferentes herramientas, analógicas y virtuales, hasta que mejoren esos indicadores".Hay dos variables que determinan la necesidad de poner en suspenso la presencialidad:la tasa de incidencia mayor a 500 casos, que indica la cantidad de contagios cada 100 mil habitantes en un período de 14 días;la ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) por encima del 80%.Trotta advirtió que "actualmente, la Ciudad de Buenos Aires supera la tasa: se trata de un índice de 1050; lo mismo sucede en el caso de Córdoba, cuya tasa es de 1099 casos. Mendoza, por su parte, mantiene la tasa en 470 pero supera el 80% de ocupación de las camas de terapia".Arrecifes, Benito Juárez, Castelli, Cnl. Dorrego, Cnl. Pringles, Grl. Arenales, Grl. La Madrid, Monte Hermoso, Olavarría, Rojas, Saliqueló, Tres Lomas y Villarino en fase 3; y San Cayetano en fase 4. La modalidad especial está excluida de la suspensión de presencialidad tal como lo establece el DNU con el consentimiento de las familias.Presencialidad en parajes rurales, pequeñas localidades y en la Capital.Presencialidad en el nivel inicial, primario y los dos primeros años de secundaria. Los últimos tres años de secundaria virtual.No presencialidad en secundaria y clases remotas en localidades y/o conglomerados urbanos que superen más de 30.000 habitantes (62,4 % de la matrícula).Período común: escuelas abiertasA. Inicial/Primaria: 1. Rurales (albergues o jornada extendida): presencial; 2. Urbanas: De baja matrícula: presencial. De alta matrícula: alterna día por medio.B. Secundaria: Estudiantes: Presencial. Docentes: virtual y solo asignaturas troncales presencial.C. Superior: bimodal según organización de cada institución.Presencialidad con modalidad combinada en nivel inicial, primaria y secundaria. Adultos y superior continúan con virtualidad. Hay entre un 30 y 35% de presencialidad diaria.Presencialidad alternada (55%). Esta situación se mantiene desde el 09.03. Se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.Clases y actividades presenciales, exclusivamente en nivel Inicial y Primario, en las siguientes localidades: San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Cerro Alto, Pichi Leufu arriba, Pichi Leufu abajo, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ministro Ramos Mejía, Guardia Mitre, General Conesa, El Cuy, Ñorquinco, Aguada de Guerra, Aguada Guzmán, Cerro Policía, Comicó, El Cain, Mencué, Naupa Huen, Ojos de Agua, Pilquiniyeu, Pilquiniyeu del Limay, Prahuaniyeu, Río Chico- Río Chico abajo, Villa Llanquin, Villa Mascardi, Yaminue, Paso Flores, Corralito.Presencialidad cuidada en toda la provincia, a excepción de dos departamentos de Metan y Rosario de la Frontera que tienen no presencialidad. Se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.Presencialidad combinada en 5 Localidades y presencialidad plena en 14 localidades.El resto de las localidades continúan con EDUCACIÓN A DISTANCIA (NO PRESENCIAL); se garantiza el derecho a la educación a través del dictado de clases a distancia, mediante el uso de diversas herramientas.