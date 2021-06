Vacuna contra el COVID: Ciudad abrió la inscripción para mayores de 18 años con comorbilidades

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continuará con el último tramo de la cuarta y quinta etapa delcontra el coronavirus. Esta mañana se anunció el comienzo del empadronamiento para el personal estratégico y las personas con condiciones de riesgo de 18 a 44 años.El ministro de Salud de la Ciudad,, comunicó hoy en conferencia de prensa que los porteños que reúnan esas características podrán inscribirse a través del sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, se continuará con la apertura de los siguientes grupos etarios.Ladel Plan de Vacunación comprende a las fuerzas de seguridad, al personal docente y no docente, y de Desarrollo Humano y Hábitat. La inscripción online solo es necesaria para el subgrupo del ámbito educativo. En los otros dos casos, las personas deben expresar la voluntad de recibir la vacuna a través del sitio web y se utilizan los padrones propios de los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Humano, respectivamente, para corroborar que se encuentren dentro de esos listados.La, por su parte, contempla a todas las personas que tienen condiciones de riesgo, entre las que se encuentran las patologías cardiovasculares, diabetes y obesidad. Quienes deseen recibir la vacuna deben completar la solicitud en el sitio web a modo de declaración jurada. Al momento de asistir al turno será necesario presentar, además del DNI, una constancia que acredite al menos una patología o criterio clínico que lo incluya dentro de este segmento poblacional priorizado.En paralelo, el Gobierno de la Ciudad continúa con el último tramo de la primera etapa, que incluye al personal de salud del sistema público, privado e independiente; de la segunda etapa, que comprende a los mayores de 70 años; y de la tercera etapa, con todas las personas de 60 a 69 años. La inscripción online permanece abierta para todos aquellos que aún no la hayan solicitado y quieran recibir la vacuna.En la cuarta etapa se verán comprendidos todos aquellos que corresponden al personal educativo (docentes y no docentes de establecimientos estatales y privados); personal de seguridad (policías, bomberos, agentes de prevención, agentes de tránsito, auxiliares de Policía y Bomberos); personal de Desarrollo Humano y Hábitat (personas en territorio y abocadas a la atención al público, hogares y paradores, comedores, centros de la primera infancia).En cuanto a la etapa cinco incluye personas con obesidad (índice de masa corporal mayor de 35 kg/m²); enfermedad cardiovascular (insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar); personas con enfermedad respiratoria moderada o grave (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave), personas con diabetes; con enfermedad renal crónica (incluido personas en diálisis crónica); con cirrosis; personas que viven con HIV/sida; personas con trasplante de órganos sólidos y en lista de espera para trasplante; personas con síndrome de Down; pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad activa (menos de un año desde el diagnóstico, tratamiento actual o haber recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 12 meses, enfermedad en recaída o no controlada); personas con tuberculosis activa (casos nuevos o recaída, diagnosticados en los últimos 12 meses); y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (que inhabilite las capacidades individuales de ejecutar, comprender o sostener en el tiempo las medidas de cuidado personal para evitar el contagio o transmisión de COVID-19; y/o se encuentran institucionalizados, en hogares o residencias de larga permanencia; y/o requieran asistencia profesional o internación domiciliaria).