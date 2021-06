Córdoba agrava su estado sanitario y pondrá en marcha nuevas restricciones

La provincia de Córdoba sumó este martes 5.132 casos de coronavirus y agrava su escenario epidemiológico frente a la pandemia, mientras la gobernación anticipó la puesta en marcha de nuevas restricciones.

“La impresión que nos quedó es que las medidas serían desde el lunes próximo. En realidad, arrancarían el sábado y domingo, porque la Provincia ya anunció que el fin de semana será de restricción estricta, tal como el anterior, en adhesión al decreto nacional que así lo dispuso”, apuntó un intendente local al portal LaVoz.De acuerdo al último relevamiento de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) el distrito cuenta con el 96,77% de las camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ocupadas, 16 puntos por encima del límite que habían pautado las autoridades provinciales para activar un nuevo confinamiento.“Se ratificó que cuando se supere el 80% de las camas habrá más restricciones. Eso está claro. Y aunque puede haber matices, todos los bloques de intendentes están de acuerdo”, detalló otro jefe comunal a la salida de la reunión de emergencia que convocó la Provincia este martes.El distrito es una de las tres jurisdicciones (Mendoza, Ciudad de Buenos Aires) que a pesar de estar en las zonas de alarma epidemiológica, avanzaron con el regreso de las clases presenciales, medida que desde el Gobierno nacional alertaron por su impacto.“Estamos en el peor momento de nuestra segunda ola. Poner el debate de clases presenciales o no es equivocado. La presencialidad aumenta muchísimo la circulación”, reiteró la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en diálogo con Radio La Red.Sin embargo, la postura de la administración de Juan Schiaretti fue contraria a las recomendaciones oficiales. "No es que no queramos adherir al DNU del Gobierno naciona, sino que las decisiones son en base a indicadores y tomadas con todos los sectores: salud, comerciales, productivos, recreativos, deportivos, culturales, entre otros", explicó el ministro de salud local, Diego Cardozo.El secretario de Salud cordobés, Pablo Carvajal, indicó que en el interior provincial, la ocupación de las UTI en el sector público ascendía al 74%, mientras que las camas de aislamiento en hospitales provinciales también del interior (602), están ocupadas en un 69%."La situación es cada vez más complicada en nuestro hospital, como en el Domingo Funes con un sistema hipersaturado. En el sector público está muy complicado conseguir una cama hoy”, alertó el director del hospital municipal de La Falda al portal local La Estafeta. “El sábado, un paciente de Huerta Grande debió ser intubado y asistido con un respirador artificial manual durante dos horas, a la espera de una cama. Finalmente logró ser trasladado al Funes, aunque falleció luego”, concluyó.