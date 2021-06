Quirós respaldó a Vizzotti por la aclaración de COVAX, pero el macrismo duro sigue "obsesionado" con Pfizer

Con un debate candente en torno a la llegada de las vacunas Pfizer contra el coronavirus y luego de que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aclarara hoy en conferencia de prensa que “es absolutamente falso que Argentina no quiere la vacuna Pfizer" y apuntó directamente contra “algunos medios de comunicación y dirigentes políticos” que buscan desinformar. Su par en la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, respaldó sus dichos: “Tiendo a creer que lo que dijo la ministra es lo que ocurrió y que efectivamente se trata de un desentendido. Me resulta verosímil lo que dijo Vizzotti”, señaló el titular de la cartera sanitaria en diálogo con Radio La Red.

En la misma sintonía, el ministro apuntó:Consultado sobre si finalmente las vacunas Pfizer y de otros laboratorios en negociación finalmente llegarán, Quirós remarcó:Sin embargo, y parafraseando a la titular de la cartera sanitaria de la Nación, el ala dura del macrismo insiste en su “obsesión” con la vacuna Pfizer y salió al cruce de la funcionaria luego de la conferencia de prensa ofrecida por ella esta mañana.Uno de los primeros fue el diputado Nacional(JxC), quien en su cuenta de Twitter posteó: “Miente el director del Fondo Covax para América Latina; miente Bullrich; miente la oposición y miente Pfizer. Los que dicen la verdad son el ministro que armó el Vacunatorio VIP y el Presidente que iba aumentarles 20% el primer día a los jubilados”.Mientras que su par,(JxC) tituló que “Pfizer comunica oficialmente “Argentina redujo significativamente el número de dosis ofrecidas originalmente por la empresa” director Covax dice qué “desistieron de adquirir vacunas. GGG insulta, Vizzotti les dice mentirosos y @SantiCafiero hace 307 días no viene a Diputados”.Por su parte, la diputada Nacional de Juntos por el Cambio y ex ministra de Salud de Mendoza,, habló con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio y aseguró que "el director de Covax dijo claramente que Argentina no quería recibir la vacuna Pfizer" y agregó que "lo tiene que explicar Vizzotti no Covax".Evidentemente las palabras de la ministra de Salud dirigidas a “todo el arco político” respecto de referirse a la vacunación y a la pandemia con “prudencia”, “porque en el medio está la gente” no calaron muy hondo en el macrismo duro que insiste en instalar una polémica.