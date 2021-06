Vacunas argentinas contra el Covid-19: Cuáles son los proyectos que avanzan en el país

El laboratorio Richmond, de Argentina, logró la aprobación del Instituto Gamaleya, sobre los resultados del control de calidad de los componentes de la vacuna Spuntnik V e iniciará la producción del fármaco bautizado "VIDA", lo que se sumará al desarrollo del principio activo de las dosis de AstraZeneca con México, de la mano del laboratorio del Grupo Insud, de tal forma que el país ingresó en el grupo de las naciones autosustentables en matería de lucha contra la pandemia.

Tras la reunión con @carlavizzotti, el Embajador #ZouXiaoli afirmó que se alcanzaron acuerdos para la producción de las vacunas de #Sinopharm en Argentina. Las farmacéuticas de ambos países realizarán inmediatamente las consultas para arrancar la producción lo antes posible. https://t.co/z6YwceX32f — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) May 4, 2021

"El instituto Gamaleya ha confirmado el control de calidad satisfactoria de los tres lotes de componentes. Son tres lotes consecutivos del componente 1 y tres del componente 2 que se enviaron hace semanas formulados, llenados en Richmond para su control. Vamos a avanzar firmemente en la importación de antígenos", anunció este miércoles la ministra Carla Vizzotti, en conferencia de prensa.Mientras avanza la campaña de inoculación con jóvenes y adultos de entre 18 a 59 años con comorbilidades en algunos distritos, el Gobierno nacional evaúa otras cinco opciones, también de producción local: se trata de Sinergium Biotech y el laboratorio chino Sinopharm, la vacuna israelí BriLife, y los fármacos de Soberana 2, la Soberana Plus y la Abdal, de Cuba."Tras la reunión con Carla Vizzotti, el Embajador #ZouXiaoli afirmó que se alcanzaron acuerdos para la producción de las vacunas de #Sinopharm en Argentina. Las farmacéuticas de ambos países realizarán inmediatamente las consultas para arrancar la producción lo antes posible", confirmó la Embajada de China en Argentina el 4 de mayo pasado en redes sociales.El primer acercamiento de manera virtual, permitió iniciar las conversaciones de “buena voluntad” entre ambos gobiernos y de los socios del sector privado, para avanzar con "la posibilidad de colaborar y ser parte de la investigación y la cadena de producción de vacunas que se utilicen en Argentina y en Latinoamérica en el mediano y largo plazo”.Vizzotti enfatizó además que se trata de una “prioridad del Presidente en este proyecto”, y confirmó el inicio de un cronograma de trabajo conjunto que incluirá el intercambio de información, los procesos de adecuación de insumos y equipos así como el control de calidad que hasta el día de hoy se mantiene.La titular de la cartera sanitaria junto a la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, tambien entamblaron diálogo con el equipo de Hadassah Internacional (desde Jerusalén), liderado por el argentino Jorge Diener, "para dar inicio al trabajo de cooperación e intercambio de experiencias en prevención y lucha contra el coronavirus, investigación y desarrollo de vacunas y fármacos, gestión epidemiológica, asistencia de pacientes y campaña de vacunación".Diener, anticipó a Télam que “Israel tiene en desarrollo la vacuna Brilife que se encuentra en fase 2, y para seguir avanzando y pasar a fase 3 necesita 30.000 voluntarios”.“En Israel la mayoría de la población ya está vacunada y la posibilidad de realizar la fase 3 acá es muy limitada, porque va a ser un desafío muy grande conseguir esa cantidad de voluntarios. Entonces se está pensando en la posibilidad de hacerlo en otro lugar del mundo”, apuntó.El Gobierno nacional sumó además en las últimas semanas las vacunas Soberana 2, la Soberana Plus y Abdal como candidatas a tener participación Argentina.La ministra Vizzotti junto a Nicolini se reunieron con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y firmaron una carta de intención y una carta para la "confidencialidad"."En Cuba las vacunas Soberana 02 y Abdala son las que se encuentran más avanzadas, pero también están en desarrollo la Soberana01 y Soberana plus, un fármaco que serviría como refuerzo para cualquier vacuna y también para tratar pacientes con Covid-19 porque disminuye muchísimo las neumonías bilaterales", amplió el argentino en el país caribeño, Luis Ilarregui.