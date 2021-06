Alarma Covid: Hay más de 14 provincias con la ocupación de camas al 80%

En plena segunda ola de Covid-19 con aumentos de casos precipitados y tensión en el sistema de Salud, el Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer la elevada ocupación de camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTIS) públicas y privadas de todo el país. La ocupación de camas en el país llega al 76,6% y en AMBA, al 74,9%. Argentina tiene más de 20 provincias con más del 70% de ocupación de camas y 14 provincias con más del 80% de ocupación.

Desde la cartera sanitaria nacional indicaron ayer a última hora que haycon coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos deEn tanto, en el interiortuvo otra jornada crítica: Se registraron hoy casi 5 mil nuevos casos de COVID-19. Este número se suma a los otorgados desde hace una semana. Otro dato que preocupa es que la provincia está cerca del 80% de la ocupación de las camas críticas de coronavirus.A pesar de los nueve días de confinamiento estricto, la cantidad de contagios aún continúan en números elevados. En los distritos más poblados volvieron a registrarse un incremento de los casos con la provincia de Buenos Aires en primer lugar con 12.274 y un acumulado de 1.635.843; lacon 2.227 y un total de 422.907. Mientras quecon 3.665 y un total de 352.064; y, que volvió a registrar un número de casos muy alto de casi 5 mil infectados, con 4.996 casos y un acumulado de 322.026.En este marco, fueron cuatro las provincias que sumaron más de mil casos: Entre Ríos, 1.214 (88.266); Mendoza, 1.042 (122.741); Formosa, 1.018 (32.582); y Tucumán 1.009 (132.111). En Catamarca se registraron 392 casos y un acumulado de 245.89; Chaco, 802 (59.800); Chubut, 529 (63.781); Corrientes 610 (52.231); Jujuy, 248 (28.895); La Pampa, 429 (43.785); La Rioja, 245 (17.746); Misiones, 189 (20.797); Neuquén, 874 (92.127); Río Negro, 494 (75.313); Salta, 720 (46.778); San Juan, 697 (38.331); San Luis, 509 (54.008); Santa Cruz, 234 (52.006); Santiago del Estero, 525 (44.825); y Tierra del Fuego, 75 (28.604).Con respecto a la ocupación de camas en el territorio bonaerense la ocupación de camas de terapia intensiva continúa alarmando a las autoridades sanitarias en el(AMBA). Hay un ingreso sostenido a las UTI con un piso muy alto. Mientras que en CABA, de acuerdo con el reporte de la situación sanitaria, la ocupación de camas UTI en el sistema público de salud es del 76,3%. Sólo quedan disponibles 130 camas de terapia intensiva sobre un total de 550.Según detalló el ministro de Salud de, la provincia está por alcanzar el 80% de la ocupación de las camas críticas de coronavirus. "Hoy tenemos casi 2.500 internados, que es un número muy importante y preocupante", manifestó el ministro Cardozo a canal 12 de Córdoba. En este sentido, precisó que esa cifra de internaciones representa el 73% del total de camas críticas Covid-19 para adultos que dispone la provincia.El propio gobernador deOmar Perotti, admitió "la provincia no está bien"., afirmó ayer por la mañana el mandatario. En este marco, la ministra de Salud, Sonia Martorano, en la misma línea advirtió: "Estamos en una situación de alto estrés en el sistema sanitario".En tanto los datos actualizados alLa provincia de Neuquén es otra de las más complicadas con una ocupación del 100% de las camas de terapia intensiva, tanto en el sector público como en el privado. Así lo informaron, a través de un comunicado en conjunto, el ministerio de Salud y el sector privado de salud de esa provincia sureña con el fin depor la segunda ola de coronavirus. Fue la propia titular de la cartera sanitaria quien difundió la información en su cuenta de Twitter.El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, fue quien detalló que la ocupación de camas de terapia intensiva en el sistema hospitalario de la provincia alcanza al 80%. "Es un porcentaje muy alto", admitió el funcionario, en diálogo con El Diario. "Es el porcentaje que tenemos desde hace varios días, es de toda la provincia, puede haber un lugar que esté lleno y se van de alta pacientes y lamentablemente hay decesos. Pero es el porcentaje con el que venimos en los últimos días", señaló el funcionario.Según confirmó,mensuró. De todos modos, Vera reafirmó que el punto crítico no son las camas, ya que "la realidad es que no hay más recurso humano en toda la provincia" .Por su parte, Tucumán, según la titular de la cartera sanitaria provincial,hay un 82 por ciento de ocupación de camas, que es un porcentaje similar al de muchas otras provincias. "Creo que todos estamos atravesando la etapa más complicada de la pandemia”, agregó la ministra Chahla.En la oportunidad, remarcó que se están tomando todas las medidas necesarias para hacer frente a esta situación., sostuvo