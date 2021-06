Vacuna COVID: Argentina alcanza los 19 millones de dosis recibidas y ya superó los 10 millones de inmunizados

Argentina ya contará con la abultada cifra total de 18.450.150 dosis recibidas desde el comienzo de la pandemia. Solo esta semana, llegaron 2.966.750 vacunas

En este sentido, a la fecha, la Argentina ya superó los 10 millones de vacunados con al menos una dosis. Específicamente, la provincia de Buenos Aires es la que más vacunas aplicó, ya que alcanzó cerca de 4 millones de primeras dosis inoculadas

Este jueves a última hora, con un cálculo estimado a las 20.40,lo que configura hasta ahora la máxima cantidad de unidades que la línea de bandera pudo cargar en un solo viaje.Con esta nueva suma y mientras se espera la llegada en los próximos días de más dosis tanto del componente dos como del uno además de fármacos de AstraZeneca,Debido al importante peso, en el caso del avión que arribará esta noche, la aeronave tuvo que realizar una escala técnica en Roma, Italia. El vuelo AR 1061 es el viaje número 23 de la compañía de bandera en busca de inmunizaciones.De esa manera, en lo que va de la semana habrán llegado al país 2.966.750 vacunas, entre las 2.148.600 dosis de AstraZeneca que arribaron el lunes y las que llegarán hoy de la inmunización desarrollada por el instituto Gamaleya.Hasta esta mañana de acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, fueron distribuidas 15.873.090 vacunas, de las cuales 13.079.195 ya fueron aplicadas: 10.158.653 personas recibieron la primera dosis y 2.920.542 ambas.Pese a que la oposición en Argentina continúa su obsesión con Pfizer - laboratorio con el que se sigue negociando y con COVAX habiendo emitido una aclaración acerca de esas negociaciones -, que preguntan a modo retórico "dónde están las vacunas" y que sus propios ministros de Salud reconocen que no hay stock de producción en el mundo, en Argentina los datos muestra esperanza hacia el futuro con la llegada de las dosis mencionadas y el avance del plan estratégico de vacunación.En cuanto a CABA, aparece por debajo, ya que aplicó cerca de un millón con al menos el primer componente. En tanto, Córdoba superó el millón de antídotos contra el covid aplicadas. De esas cifras se infiere que Ciudad está cerca de alcanzar el tercio de su población vacunada, mientras que los bonaerenses están poco menos del 25%.Los datos se desprenden del Monitor de Vacunación, que indica que a la fecha se aplicaron un total de 13.079.195 de dosis, de un total de 15.873.090 distribuidas. Hasta la fecha, 10.158.653 personas fueron vacunadas con al menos una dosis, mientras que con dos dosis se vacunaron 2.920.542 personas. Son los datos actualizados esta mañana.En cuanto a la población que recibió más vacunas hasta el momento, el sector que más vacunas recibió fueron los mayores de 60 años, con un total de 6.923.838. Luego le siguen el personal de Salud con 2.462.356; personas de 18 a 59 años con factores de riesgo con 2.138.595; y personal “estratégico”, que incluye fuerzas de Seguridad y Armadas, Docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, Responsables del Funcionamiento del Estado y Personal del Servicio Penitenciario, con 1.522.223.Según el banco de datos Our World in Data, la Argentina tenía inoculado al 21,96% de la población al 2 de junio, con las cifras correspondientes a la última actualización.