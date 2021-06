Covid 19: ¿Cuáles son las vacunas que donará Estados Unidos al Fondo Covax?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves la donación de 19 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus al Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y Argentina se encuentra en el listado de países receptores de los fármacos.

"Estamos compartiendo estas dosis no para asegurar favores o obtener concesione. Estamos compartiendo estas vacunas para salvar vidas y liderar el mundo para poner fin a la pandemia, con el poder de nuestro ejemplo y con nuestros valores", destacó el mandatario norteamericano a través de un comunicado que difundió la Casa Blanca.La iniciativa del líder demócrata se llevará adelante en etapas: en primera instancia comprenderá la distribución de 25 millones de dosis sobre el total de 80 millones que dispone en su haber.En paralelo, Washington designó a un grupo de países socios y considerados como "prioridades regionales" para asignarles otras 6 millones de dosis en conjunto, integrados por México y Canada, sus aliados Corea del Sur, Ucrania, Egipto, Jordania, Irak, Georgia y Kosovo; y países y territorios de bajos ingresos como los palestinos Cisjordania y la Franja de Gaza, Haití y Yemen.Estados Unidos se convertirá en un nuevo proveedor de vacunas contra el coronavirus a otras naciones a partir de la donación de sus primeras 25 millones de dosis excedentes.Los fármacos se corresponden a los laboratorios de Pfizer Inc (PFE.N) / BioNTech SE, Moderna Inc (MRNA.O) y Johnson & Johnson. (JNJ.N) , además de 60 millones de AstraZeneca Plc (AZN.L), sin embargo este último compuesto no estará incluido en esta primera instancia.Argentina integra el Fondo Covax como país de compra opcional, de tal manera, (tal como ocurrió al inicio de las negociaciones directas), aún no podrá acceder al suministro de vacunas de Pfizer por no haber sellado acuerdo previo con la farmaceutica."Argentina se incorporó al mecanismo COVAX mediante la compra opcional, un modelo que no garantiza poder elegir proveedores, sino que lo que permite el uso de la “opción” es excluirse de una negociación con un determinado proveedor, manteniendo la capacidad de recibir la parte completa de las dosis comprometidas", explicó el Mnisterio de Salud.De esta manera, los motivos por los cuales no se alcanzó un acuerdo con Pfizer en el marco de Covax, son los mismos que explican la imposibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral directo en relación a las exigencias del proveedor.