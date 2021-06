Cafiero comparó a Juntos por el Cambio con "visitadores médicos" por su "obsesión" con Pfizer

el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cruzó a Juntos por el Cambio con dureza por su "obsesión" con referirse al laboratorio Pfizer, defendió con datos el plan de vacunación del Gobierno nacional y realizó un homenaje al movimiento Ni Una Menos en su sexto aniversario

En el marco de su primer informe de gestión ante el Congreso en 2021, que la oposición reclamaba como cuestión mayor de Estado,El ministro coordinador continúa respondiendo preguntas y escuchando a senadores oficialistas y opositores, luego de que ayer se conociera un resumen de sus respuestas.Cafiero explicó cuáles son los acuerdos y contratos por vacunas que sí alcanzó la Argentina y adelantó cuales pueden ser los próximos textos que se firmen para la llegada de nuevas dosis.En ese sentido, anticipó la llegada de 6 millones más de unidades de Sinopharm, un acuerdo “avanzado” con la empresa chino/candiense CanSino y la posibilidad de producir en el país la vacuna cubana Soberana, entre otras variantes desarrolladas en ese país., cerró ese segmento el jefe de Gabinete.Cafiero afirmó hoy que“Estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia. La mayoría de las preguntas son en esa dirección y la mayoría de las respuestas también. El gobierno está atendiendo todos los temas, económicos y sanitarios”, comenzó su exposición el jefe de ministros.Luego recordó que “el presidente advirtió en marzo de la llegada de una segunda ola por eso se tomaron medidas”, pero apuntó contra el gobierno de la Ciudad - entre otros distritos, como Mendoza y Córdoba, que no se plegaron a la suspensión de las clases presenciales - que “decidió judicializar y la Corte politizar sus posturas”."Cuando solo partidizamos una parte de la realidad, lo que hacemos es jugar sucio, porque lo que buscamos es encontrar argumentos que validen una posición política, pero no somos honestos con lo que sucede en el mundo y en nuestro país", sentenció al brindar su informe en la Cámara alta.Acto seguido, el jefe de ministros disparó que “cuando termine esto, se sabrá quienes escucharon más a las encuestas y al marketing o los que estuvieron en la trinchera”.Sobre la polémica con, el referente del Frente de Todos no mencionó al laboratorio estadounidense pero se refirió claramente al mismo al asegurar que. “No es el camino, ese supuesto rédito político no hace más que asustar e indignar”, concluyó.El ministro coordinador abrió su discurso ante el Senado con un homenaje al movimiento #NiUnaMenos, en el sexto aniversario de su fundación, y afirmó que "el movimiento de mujeres es el más transformador de nuestra época"., destacó.En su informe de gestión ante la Cámara alta, Cafiero enfatizó que "el movimiento de mujeres ha conquistado derechos y ha modificado estructuras estatales y hasta incluso de funcionamiento y de vínculos sociales".También señaló que se "logró la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, como una ampliación de derechos, el Plan de los Mil Días, para aquellas que quieren y eligen continuar con el cuidado de sus hijos, hijas, y también consiguió que se avance en lo que fueron los marcos normativos y de transformaciones legales en relación a los femicidios"."Cada vez que conmemoramos esta fecha -completó- volvemos a ver las cifras, las cifras de femicidios que tanto aquejan a nuestro país y es ahí que necesitamos que haya políticas de Estado, que exista una participación democrática y creativa entre los partidos políticos de nuestra República".