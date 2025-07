El peronismo advirtió a gobernadores del PRO y la UCR que de no votar todos los proyectos, la coparticipación vuelve a comisión

En medio de intensas negociaciones en el Senado, el bloque de Unión por la Patria advirtió a los gobernadores del PRO y la UCR que, si sus senadores no acompañan los proyectos para recomponer haberes jubilatorios y declarar la emergencia en discapacidad, el resto de las propuestas en temario, como el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los cambios en el impuesto a los combustibles, "vuelven a comisión".El mensaje fue dirigido a los diez gobernadores opositores que anoche alinearon su estrategia legislativa, optando por acompañar nada más los proyectos presentados por ellos mismos. En ese grupo están Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Ignacio Torres de Chubut, Gustavo Valdés de Corrientes, Alfredo Cornejo de Mendoza, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Marcelo Orrego de San Juan, Claudio Poggi de San Luis, Carlos Sadir de Jujuy, Leandro Zdero de Chaco y Jorge Macri de la Ciudad de Buenos Aires.Este último grupo espera conseguir, a través de los senadores que responden a ellos en el recinto, la modificación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, el reparto de los ATN y la eliminación de los fondos fiduciarios. Para aprobarse, requieren el apoyo de dos tercios de los senadores presentes para ser tratadas sobre tablas, por lo que el respaldo del peronismo es clave.Sin embargo, Unión por la Patria dejó en claro que no están dispuestos a convalidar una agenda recortada. Exigen que, junto con los temas fiscales, se avance con los proyectos que ya tienen media sanción de Diputados y que apuntan a reponer la moratoria previsional, mejorar los haberes jubilatorios e incluir una declaración de emergencia para personas con discapacidad. Desde el bloque sostienen que esas iniciativas son “centrales para millones de argentinos” y que no permitirán que sean relegadas.La advertencia del peronismo se dio horas antes de la sesión especial convocada para este jueves a las 14. Según anticipó Anabela Fernández Sagasti, la intención es dejar el debate sobre los proyectos de los gobernadores para el último tramo del temario, siempre y cuando haya consenso para tratar primero las propuestas sociales que impulsa la oposición.El Gobierno nacional observa con atención esta pulseada, ya que considera que los proyectos jubilatorios y sociales amenazan el equilibrio fiscal. Por eso, el presidenteconfía en la decisión de sus aliados más cercanos de bloquear esas iniciativas, lo que le permitiría continuar con su programa de recorte y desfinanciamiento.