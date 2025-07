Francos no asistirá al Senado para concluir su informe de gestión y la senadora fueguina exigió su renuncia

El anuncio de que Guillermo Francos no volverá al Senado para completar su informe llevó a que la senadora por Tierra del Fuego Cristina López pidiera su "renuncia inmediata", luego de que ambos hayan tenido un enfrentamiento en el recinto, además de que lo llamara "traidor". “Si no está dispuesto a rendir cuentas y sale corriendo del recinto cuando le dicen la verdad en la cara, entonces que dé un paso al costado y se vaya a su casa”, disparó la legisladora, quien ya lo había acusado de “mentiroso” durante la última sesión.López apuntó contra el jefe de Gabinete no solo por su ausencia, sino también por sus declaraciones recientes, en las que definió los informes de gestión ante el Congreso como “una pérdida de tiempo”. La senadora, consideró esos dichos como un claro reflejo de la evasión del Gobierno: “Para los libertarios, o los traidores como Francos, rendir cuentas al Congreso es una pérdida de tiempo, porque la democracia es una molestia”, sostuvo.La legisladora fueguina fue más allá y cuestionó el destrato hacia el Parlamento por parte del Gobierno. “Hace dos años que no tenemos Presupuesto porque el Congreso les parece un trámite innecesario”, señaló. En ese contexto, remarcó: “Si el Congreso les parece un trámite innecesario, entonces lo que me queda grande a mí no es la banca. Lo que le queda grande a Francos es el cargo de jefe de Gabinete”.En su embestida contra el funcionario, López insistió en que no retirará sus críticas. “Me voy a retractar únicamente cuando el presidente Milei haga lo mismo y deje de faltarle el respeto a Tierra del Fuego y a todos los argentinos”, enfatizó. Además lamentó no haber podido volver a confrontar a Francos en el recinto: “Me hubiera permitido decirle en la cara que le quedó grande el Informe de Gestión”.La senadora también recordó afirmaciones del jefe de Gabinete que consideró inadmisibles, como cuando Francos señaló que el país avanza hacia un “futuro de pobreza”. “¿Qué clase de jefe de Gabinete dice eso con tanta naturalidad?”, disparó. Y agregó: “Le quedó grande tener que responder por una gestión que ajusta a los jubilados, a los discapacitados y a los trabajadores, que entrega nuestra soberanía y, sobre todo, que le miente a los fueguinos y fueguinas”.“Violento es que los jubilados tengan que elegir entre comer, medicarse o prender la estufa porque hace 10 grados bajo cero en Tierra del Fuego. Violento es aplicarles la motosierra a los discapacitados, a la salud, a la cultura, a la educación, a la ciencia”, o que "Milei llame ‘pedófilos’ a los homosexuales y que Francos pida que se queden ‘de la casa para adentro’”, arremetió la senadora luego de que el jefe de ministros la tildara de violenta.