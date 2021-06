El Gobierno nacional negocia con el laboratorio indio Bharat Biotech para la compra de las vacunas contra el coronavirus Covaxin.

Así lo confirmó este sábado el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, en diálogo con AM 750.Tras el principio de acuerdo al que arribó la provincia de Buenos Aires por 10 millones de dósis, el funcionario destacó que Covaxin "ya está en fase 3" y que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) cuenta con la documentación para avanzar en su aprobación."El Gobierno Nacional también está en conversaciones por la vacuna Covaxin. Esta vacuna está en fase 3 y ANMAT ya tiene documentación”, amplió Medina.Con 10.733.428 de personas incouladas de acuerdo al último relevamiento del Monitor Público de Vacunación, el titular de la secretaría sanitaria destacó que "el 25 por ciento de la población" ya tiene, por lo menos, una dosis, sin embargo advirtió que "es probable que haya una tercera ola".“Es probable que haya una tercera ola. El problema es la magnitud que tenga", continuó.En este sentido, al ser consultado por los primeros resultados de la campaña de inmunización, Medina reconoció que aún "no puede decir cuándo va a llegar la inmunidad de rebaño", sin embargo enfatizó que "hay que tener en claro que hay una luz al final del túnel, algo que no teníamos el año pasado”.“No puedo decir cuándo va a llegar la inmunidad de rebaño. A veces se pasa por una meseta o una disminución de los casos. Hay que tener en claro que hay una luz al final del túnel, algo que no teníamos el año pasado”, concluyó.